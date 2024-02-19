Россияне разрушили квартиру известной актрисы в Чернигове: как жилье выглядит сейчас
Источник:Ирина Кудашова
Ирина Кудашова, которую большинство кинолюбителей точно знают из культового украинского сериала "Школа" показала свой разрушенный дом в Чернигове, в результате очередной российской атаки.
Юная актриса поделилась роликом в своем инстаграме. Смотрите, как выглядит разрушенная квартира Ирины Кудашовой и как прокомментировала увиденное девушка.
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Ирина Кудашова показала свой разрушенный дом: что произошло
Актриса опубликовала видео, в котором показала, как выглядит сейчас ее квартира. В частности, балкон поврежден, а все окна выбиты.
Дом актрисы пострадал из-за вражеской атаки, когда во время обстрела города неподалеку от ее места жительства состоялся вражеский прилет, и дом задело взрывной волной.
Мой дом ... Я впервые увидела свою квартиру после прилета. Вживую это видеть очень больно,
– написала актриса под публикацией.
По словам актрисы, она впервые вернулась в родной Чернигов и воочию увидела свой разрушенный дом. Это было очень больно.
Ирина Кудашова – известная украинская актриса
Ирина Кудашова родилась в Чернигове и получила известность благодаря своей роли Ники Тихоновой в известном украинском сериале "Школа". Он выходил на телеканале 1+1 в 2018-2019 годах. В этой ленте также снялись блогеры Лиза Василенко и Анна Тринчер.
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