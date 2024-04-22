Недавно Ирина откровенно призналась, что экс-возлюбленный угрожал ей убийством. А теперь молодая актриса впервые заговорила о новых, счастливых отношениях.

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Ирина Кудашова рассказала о новых отношениях

Актриса скрывает, кто именно стал ее избранником, однако признается, это человек, который на самом деле умеет заботиться и проявлять свою любовь. Они познакомились, когда Ирина проживала в Польше и проводила прямые эфиры в соцсетях. Однако ее любимый находится в Украине.

Мы познакомились очень необычным образом. Когда я жила в Польше, я очень часто вела эфиры, общалась с аудиторией. Ясно, что ты попадаешь в рекомендации и тебя могут увидеть другие люди, вообще не твоя аудитория. Так мой парень меня и увидел. Приходил на эфиры, дарил подарки и как-то оно все закрутилось,

– рассказала актриса.

Пара в отношениях уже около трех месяцев. Они живут вместе и Ирина выглядит абсолютно счастливой с новым возлюбленным. Признается, он привлек ее своей искренностью и заботливым отношением.

"Я, учитывая свой опыт, научилась чувствовать, когда человек с тобой искренний. А здесь ни одного красного флажка не было, здесь настолько чистый, искренний человек. Это человек, который умеет заботиться, который умеет думать не только о себе. Получается, что такие мужчины существуют", – говорит артистка.

Интервью Ирины Кудашовой: смотрите видео

Ирина признается, что любимый дарит ей подарки, внимание и любовь. После прошлых отношений актриса чувствует себя по-настоящему любимой.

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Ирина Кудашова рассказывала, что в возрасте 18 лет страдала от насилия со стороны своего парня. Он не наносил ей физических повреждений, но травмировал девушку морально. Теперь Ирина понимает, то, что она не подверглась физическому насилию стало счастливой случайностью.

После этого Кудашова вошла в новый роман, однако и он оказался неудачным – другой мужчина использовал девушку, манипулировал ее чувствами и даже изменял.

И только сейчас Ирина наконец оказалась в здоровых отношениях, где чувствует себя любимой и защищенной.