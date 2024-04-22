Нещодавно Ірина відверто зізналась, що екскоханий погрожував їй вбивством. А тепер молода акторка вперше заговорила про нові, щасливі стосунки.

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Ірина Кудашова розповіла про нові стосунки

Акторка приховує, хто саме став її обранцем, однак зізнається, це людина, яка насправді вміє піклуватись та проявляти свою любов. Вони познайомились, коли Ірина проживала у Польщі та проводила прямі ефіри в соцмережах. Однак її коханий перебуває в Україні.

Ми познайомилися дуже незвичним чином. Коли я жила у Польщі, я дуже часто вела ефіри, спілкувалась з аудиторією. Ясно, що ти потрапляєш в рекомендації й тебе можуть побачити інші люди, взагалі не твоя аудиторія. Так мій хлопець мене і побачив. Приходив на ефіри, дарував подарунки і якось воно все закрутилось,

– розповіла акторка.

Пара в стосунках уже близько трьох місяців. Вони живуть разом і Ірина виглядає абсолютно щасливою із новим коханим. Зізнається, він привабив її своєю щирістю і турботливим ставленням.

"Я, враховуючи свій досвід, навчилася відчувати, коли людина з тобою щира. А тут жодного червоного прапорця не було, тут настільки чиста, щира людина. Це людина, яка вміє піклуватися, яка вміє думати не тільки про себе. Виходить, що такі чоловіки існують", – каже артистка.

Інтерв'ю Ірини Кудашової: дивіться відео

Ірина зізнається, що коханий дарує їй подарунки, увагу і любов. Після минулих стосунків акторка почувається по-справжньому коханою.

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Ірина Кудашова розповідала, що у віці 18 років потерпала від насильства зі сторони свого хлопця. Він не завдавав їй фізичних ушкоджень, але травмував дівчину морально. Тепер Ірина розуміє, те, що вона не зазнала фізичного насильства стало щасливою випадковістю.

Після цього Кудашова увійшла в новий роман, проте й він виявився невдалим – інший чоловік використовував дівчину, маніпулював її почуттями та навіть зраджував.

І тільки зараз Ірина нарешті опинилась у здорових стосунках, де почуває себе коханою та захищеною.