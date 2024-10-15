Мне так стыдно, – звезда сериала "Школа" о своем первом поцелуе в кадре

15 октября 2024, 15:45
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Автор: Мария Примыч

Украинская актриса Ирина Кудашова наибольшую популярность получила после премьеры сериала "Школа". Девушка сыграла роль Вероники Тихоновой. Она вспомнила момент, когда проснулась известной после выхода первой серии.

Ирина рассказала, что в 17-летнем возрасте снялась в сериале "Школа". Тогда актриса имела всего 800 подписчиков. Этими подробностями она поделилась в шоу "єПитання", передает Кино 24.

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Я помню тот момент: выходит первая серия, я захожу в инстаграм, обновляю страницу, а у меня 10 тысяч подписчиков. Обновляю страницу через 5 минут – 15, через 20 минут – 25. За первую неделю я собрала где-то 100 тысяч подписчиков,
– вспомнила Ирина Кудашова.

Кудашова призналась, что растерялась, когда к ней впервые подошли и попросили сфотографироваться.

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Ирина Кудашова рассказала о первом поцелуе в кадре

Актриса также рассказала о собственном опыте первого поцелуя в кадре. Ирина вспомнила забавную ситуацию, которая случилась тогда. На тот момент Кудашова целовалась всего дважды или трижды в жизни, поэтому переживала.

И вот момент. Крупный план, режиссер говорит: "Давайте на крупном плане сейчас красиво поцелуемся, у вас такая сцена романтическая". Я стою и думаю: "Боже, что делать?" И просто в момент, когда мы должны были поцеловаться, я сильно закашлялась,
– поделилась актриса.

Ирина призналась, что ей стыдно за эту ситуацию.

Напомним, что первый сезон сериала "Школа" вышел в 2018 году. В нем рассказывается о жизни подростков, их обучение и отношения с родителями. Всего есть три сезона сериала, последний транслировался в 2019 году.