Вы точно помните эту актрису: где сейчас и как выглядит в жизни Кайдашиха из "Поймать Кайдаша"

С момента премьеры украинского сериала "Поймать Кайдаша" прошло уже шесть лет, а он до сих пор не теряет своей популярности. В частности, из-за блестящей актерской игры как главных, так и второстепенных героев.

Одну из самых ярких ролей сыграла украинская актриса Ирина Мак. Она воплотила роль Марии Кайдашихи, сварливой свекрови и матери Карпа и Лаврины. В материале 24 Канала расскажем, где сейчас Ирина, снимается ли она в кино и в каких проектах ее можно увидеть сегодня.

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Где сейчас и как выглядит вне экрана Ирина Мак?

Если вы являетесь преданным поклонником украинского сериала "Поймать Кайдаша", то наверняка помните крылатую фразу "А я мать!", которую часто повторяла сварливая Кайдашиха. Именно этот образ на экране блестяще воплотила Ирина Мак.

Как ранее рассказывали создатели сериала, актриса идеально подошла на роль Кайдашихи. Несмотря на то, что в театре этот персонаж часто подается несколько гротескно, авторам была нужна реалистичная героиня с естественным, нетеатрализованным поведением. Именно такой образ удалось создать Ирине Мак.

И сегодня актриса остается одной из самых ярких представительниц украинского театра и кино. Она регулярно появляется в фильмах и сериалах, а также продолжает активно выступать на театральной сцене. В частности, Ирина Мак служит в Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Сейчас продолжаются съемки нового украинского фильма "Родственники" – жизненной комедии, в которой актриса исполнит одну из ключевых ролей. Ее героиня Галина – мама, которая больше доверяет приметам, чем людям. Премьера ленты запланирована на 17 сентября.

Тем, кто хочет увидеть Ирину Мак на сцене, стоит обратить внимание на спектакли "Отец" и "Дом". Также актриса известна по ролям в фильме "Носорог" и сериалах "Я – Надежда", "Бедная Саша", "Материнский инстинкт" и многих других проектах.

Кто такая Ирина Мак?

Сегодня Ирине Мак 55 лет. В 2024 году ей было присвоено почетное звание Заслуженной артистки Украины. Актриса родилась в Виннице.

Ее профессиональный путь начался после окончания в 1994 году Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. В том же году она присоединилась к труппе Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, где работает и сейчас.

После начала полномасштабного вторжения театр на время приостановил свою деятельность, однако впоследствии вернулся к работе. Сегодня он снова собирает зрителей на свои спектакли, среди которых немало постановок с участием Ирины Мак.