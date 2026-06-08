Одну із найяскривіших ролей зіграла українська акторка Ірина Мак. Вона втілила роль Марії Кайдашихи, сварливої свекрухи та матері Карпа і Лавріна. У матеріалі 24 Каналу розповімо, де зараз Ірина, чи знімається вона у кіно та в яких проєктах її можна побачити сьогодні.

Радимо В Україні відбудеться прем'єра нової пригодницької шпигунської драми від Ахтема Сеітаблаєва

Де зараз та як виглядає поза екраном Ірина Мак?

Якщо ви є відданим шанувальником українського серіалу "Спіймати Кайдаша", то напевно пам'ятаєте крилату фразу "А я мать!", яку часто повторювала сварлива Кайдашиха. Саме цей образ на екрані блискуче втілила Ірина Мак.

Як раніше розповідали творці серіалу, акторка ідеально підійшла на роль Кайдашихи. Попри те, що в театрі цей персонаж часто подається дещо гротескно, авторам була потрібна реалістична героїня з природною, нетеатралізованою поведінкою. Саме такий образ вдалося створити Ірині Мак.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

І сьогодні акторка залишається однією з найяскравіших представниць українського театру та кіно. Вона регулярно з'являється у фільмах і серіалах, а також продовжує активно виступати на театральній сцені. Зокрема, Ірина Мак служить у Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Нині тривають зйомки нового українського фільму "Родичі" – життєвої комедії, у якій акторка виконає одну з ключових ролей. Її героїня Галина – мама, яка більше довіряє прикметам, ніж людям. Прем'єра стрічки запланована на 17 вересня.

Тим, хто хоче побачити Ірину Мак на сцені, варто звернути увагу на вистави "Батько" та "Дім". Також акторка відома за ролями у фільмі "Носоріг" та серіалах "Я – Надія", "Бідна Саша", "Материнський інстинкт" та багатьох інших проєктах.

Хто така Ірина Мак?

Сьогодні Ірині Мак 55 років. У 2024 році їй було присвоєно почесне звання Заслуженої артистки України. Акторка народилася у Вінниця.

Її професійний шлях розпочався після закінчення у 1994 році Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Того ж року вона приєдналася до трупи Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, де працює й нині.

Після початку повномасштабного вторгнення театр на певний час призупинив свою діяльність, однак згодом повернувся до роботи. Сьогодні він знову збирає глядачів на свої вистави, серед яких чимало постановок за участю Ірини Мак.