Известная украинская актриса Ирина Островская в интервью для 24 Канала решила поделиться своим опытом и открыто высказать свое мнение по поводу сексуальных домогательств в академической среде. В материале узнаете, что сказала знаменитость.

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Ирина Островская высказалась о сексуальных домогательствах преподавателей: что сказала актриса

Ирина Островская отмечает, что сексуальные домогательства, в которых обвиняют Талашко и Андрея Белоуса, являются недопустимыми и отвратительными.

Наиболее отвратительным в этих случаях является то, что это преподаватели, то есть их жертвы – студентки, зависимые от них, и это все украшалось снятием зажимов у будущих актрис,

– говорит актриса.

Ирина подчеркивает, что если бы работодатель чувствовал свою ответственность за действия работников, такие ситуации прекращались бы гораздо быстрее. Она также отмечает, что девушки молчат или говорят анонимно, что затрудняет наказание. Островская надеется, что все показания пострадавших в конце концов попадут в полицию.

Кроме этого, актриса рассказала, встречалась ли она с таким явлением во время учебы в университете.

Это же не только харассмент на рабочем месте или учебе, который сопровождается запугиванием или угрозами. Это любые непристойные замечания, прикосновения к телу, похлопывание, шутки, сексуальные вопросы или предложения. Да, такие вещи происходили, но я не зависела от этих людей, поэтому и не воспринимала это за домогательства. Скорее за мужскую нелепость и гадкую самоуверенность,

– говорит Ирина.

В то же время, по ее словам, в Украине существует презумпция невиновности, и без доказательств можно уничтожить любого мужчину, просто обвинив его в домогательстве.