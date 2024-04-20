Жизнь многих актеров во время в корне изменилась. Кино 24 расскажет, где сейчас актриса Ирина Поплавская.

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Где сейчас Ирина Поплавская

Украинская актриса Ирина Поплавская получила главную роль в сериале "Моя любимая Страшко". Поклонники сериала очень ожидали 2 сезон, поскольку 1 сезон ленты безумно пришелся по душе тысячам украинцев.

Возможно так бы и было, если бы не война, которую развязала Россия. Почти сразу после начала большой войны актриса перебралась в Германию. Ирина Поплавская в 2022 году дала эксклюзивное интервью ЖВЛ, где и рассказала об этом.

Актриса рассказывала, что хотела уехать с самого начала большой войны, однако понадобилось некоторое время, чтобы уговорить маму. "Я вообще хотела уехать сразу, как началась война. Мне очень страшно было, и я никак не могла просто уговорить маму поехать тоже. А потом я помню, когда начали бомбить атомную электростанцию в Энергодаре, вот тогда меня прям очень сильно накрыло. Я всю ночь не могла спать", – поделилась воспоминаниями Ирина.

Будучи в Германии, перебралась в Берлин, поскольку там появилась возможность реализовывать актерские способности. "Мы выбрали Германию, потому что здесь у меня живет тетя уже 12 лет. Мы сразу поехали не в Берлин, а были на севере Германии. А потом я просто увидела, что в Берлине есть проекты различные для украинских актеров, то есть, что пытаются поддерживать, делать что-то о войне, и поэтому в том числе я поехала туда", – рассказала Поплавская.

Более того, впоследствии, в эфире "Завтрака с 1+1" актриса рассказала, что даже успела там принять участие в одном из спектаклей, который, по ее словам, является рефлексией на тему войны: "Я поехала сюда, вот и именно в таком проекте для украинских актеров участвовала. Мы даже еще будем показывать этот спектакль. Там задействованы немецкие актеры, украинские актеры. Получился некий спектакль-рефлексия на тему войны. Он идет на трех языках: английском, немецком и украинском".

Актриса также рассказала, планирует ли вернуться в Украину.

Такого, что я решила, что все, я больше не вернусь, такого нет. Но и какой-то уверенности, что будет завтра и какого-то четкого плана действий, что мне делать завтра, нет. Чувствую себя человеком, которому нечего терять и за что держаться. Когда будет возможность заниматься своей профессией, я вернусь. После войны я приехала бы повидаться со всеми. В Берлине у меня много знакомых. Это очень поддерживает. Я поняла, если бы у меня не было возможности с кем-то увидеться, поговорить на родном своем языке, было бы очень тяжело. И это тоже не дает сойти с ума. Было время, когда я была в очень депрессивном состоянии. И была очень уязвимой. Даже обращалась к психологу, но сейчас уже немного легче в этом смысле,

– рассказала актриса.

На своей странице в инстаграме актриса и сегодня часто распространяет сборы в поддержку и потребности Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что, что Ирина Поплавская сыграла в сериале "Моя улблена Страшко" Настю Глушко. Премьера сериала Моя любимая Страшко состоялась 30 июля 2021 года. Больше о кинопроекте – читайте здесь.