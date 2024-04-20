Життя багатьох акторів під час докорінно змінилося. Кіно 24 розповість, де зараз акторка Ірина Поплавська.

Дивіться також Захопливі фільми, які доводять, що у житті немає нічого неможливого

Де зараз Ірина Поплавська

Українська акторка Ірина Поплавська отримала головну роль у серіалі "Моя улюблена Страшко". Шанувальники серіалу дуже очікували на 2 сезон, оскільки 1 сезон стрічки шалено припав до душі тисячам українців.

Можливо так би і було, якби не війна, яку розв'язала Росія. Майже одразу після початку великої війни акторка перебралася до Німеччини. Ірина Поплавська в 2022 році дала ексклюзивне інтерв'ю ЖВЛ, де й розповіла про це.

Акторка розповідала, що хотіла виїхати з самого початку великої війни, проте знадобився якийсь час, аби вмовити маму. "Я взагалі хотіла поїхати одразу, як почалась війна. Мені дуже страшно було, і я ніяк не могла просто вмовити маму поїхати теж. А потім я пам'ятаю, коли почали бомбити атомну електростанцію в Енергодарі, от тоді мене прям дуже сильно накрило. Я всю ніч не могла спати", – поділилася спогадами Ірина.

Будучи у Німеччині, перебралася до Берліну, оскільки там з'явилася можливість реалізовувати акторські здібності. "Ми обрали Німеччину, бо тут у мене живе тітка вже 12 років. Ми одразу поїхали не в Берлін, а були на півночі Німеччини. А потім я просто побачила, що в Берліні є проєкти різні для українських акторів, тобто, що намагаються підтримувати, робити щось про війну, і через це в тому числі я поїхала туди", – розповіла Поплавська.

Більше того, згодом, в ефірі "Сніданку з 1+1" акторка розповіла, що навіть встигла там взяти участь у одній із вистав, яка, за її словами, є рефлексією на тему війни: "Я поїхала сюди, ось і саме в такому проекті для українських акторів брала участь. Ми навіть ще будемо показувати цю виставу. Там задіяні німецькі актори, українські актори. Вийшла така собі вистава-рефлексія на тему війни. Вона йде трьома мовами: англійською, німецькою та українською".

Акторка також розповіла, чи планує повернутися до України.

Такого, що я вирішила, що все, я більше не повернуся, такого немає. Але і якоїсь впевненості, що буде завтра та якогось чіткого плану дій, що мені робити завтра, немає. Відчуваю себе людиною, котрій нема що втрачати й за що триматися. Коли буде можливість займатися своєю професією, я повернусь. Після війни я приїхала б побачитися з усіма. У Берліні у мене багато знайомих. Це дуже підтримує. Я зрозуміла, якби у мене не було можливості з кимось побачитися, поговорити рідною своєю мовою, було б дуже важко. І це теж не дає зійти з розуму. Був час, коли я була у дуже депресивному стані. І була дуже вразливою. Навіть зверталася до психолога, але зараз уже трохи легше у цьому сенсі,

– розповіла акторка.

На своїй сторінці в інстаграмі акторка і на сьогодні часто поширює збори на підтримку та потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, що Ірина Поплавська зіграла в серіалі "Моя улблена Страшко" Настю Глушко. Прем’єра серіалу Моя улюблена Страшко відбулась 30 липня 2021 року. Більше про кінопроєкт – читайте тут.