Не только "Мои мысли тихие": 4 фильма с непревзойденной Ирмой Витовской

Сегодня, 30 декабря, украинская актриса театра и кино Ирма Витовская празднует день рождения. Ей исполнился 51 год.

Витовская – одна из самых популярных и харизматичных украинских актрис, которая запомнилась зрителям яркими ролями в театре и кино. В каких фильмах снялась женщина, расскажет 24 Канал.

Подборка фильмов с Ирмой Витовской

"Коза Ностра. Мама едет" (2022)

Роль : Влада Коза

: Влада Коза Рейтинг IMDb: 6.6/10

Влада Коза продает свой дом и летит в Италию, чтобы помогать дочери воспитывать внука. Однако Маричка считает, что может справиться сама. В то же время домой возвращается босс мафии Фредо Лагана, который 15 лет отсидел в тюрьме, однако мужчину ждет хаос. Влада начинает работать домохозяйкой в итальянской семье и становится их спасительницей.

"Коза Ностра. Мама едет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие" (2019)

Роль : Галина Ротт

: Галина Ротт Рейтинг IMDb: 7.8/10

В фильме рассказывается о звукорежиссере-фрилансере Вадиме, который не преуспел в работе и отправляется на Закарпатье записывать голоса животных. Такое задание ему дам заказчик из Канады, чтобы создать апокалиптическую видеоигру. Парень может заключить постоянный контракт и переехать за границу. Вместе с Вадимом в путешествие отправляется его мама Галина. Впереди у семьи немало приключений и забавных ситуаций.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Малевич" (2024)

Роль : Одарка, мать Соломии

: Одарка, мать Соломии Рейтинг IMDb: 5.9/10

Это история о выдающемся украинском художнике-авангардисте Казимире Малевиче. В ленте показаны главные события из жизни мужчины, который бросил вызов не только традиционному искусству, но и советскому режиму.

"Малевич": смотрите онлайн трейлер фильма

"БожеВільні" (2023)

Роль : Ирина Лахновская

: Ирина Лахновская Рейтинг IMDb: 7.5/10

События фильма разворачиваются в 1970-х годах. В центре сюжета – Андрей Довженко, который узнает, что обвиняемых по статье "антисоветская деятельность" отправляют в специальные психиатрические больницы, а не в тюрьму, и ставят вымышленный диагноз – "вялотекущая шизофрения". С карательной психиатрией сталкивается и сам Андрей. Мужчина должен выбрать: сотрудничать с КГБ, чтобы вернуться к семье, или раскрыть правду, но подвергнуться опасности.

"БожеВільні": смотрите онлайн трейлер фильма