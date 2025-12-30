В последнее время о звезде новостей было не так много, однако 24 Канал в день рождения Ирмы решил вспомнить, где актриса сейчас.

Интересно Что известно о Брижит Бардо – легенду французского кино

Где сейчас Ирма Витовская?

2025 год оказался не слишком плодотворным на новинки об актрисе, однако некоторые упоминания таки есть.

К примеру, в социальных сетях, без разных на то причин, опубликовали новость, что "Ирма Витовская умерла". Конечно, что это фейк. Да и сама актриса резко отреагировала на новость.

Вот скажите, какими надо быть нелюдями, чтобы публиковать подобное. Я то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники. Если бы кто-то из них получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты,

– разгневалась Ирма Витовская в соцсетях.

Новость-фейк о смерти Ирмы Витовской / Скриншот из соцсетей

В октябре артистка рассказала, что в прошлом году она вовремя обратилась к врачам на начальной стадии. Теперь ежегодно заботится о контроле здоровья, чтобы не пропустить какой-то проблемы. От так звезда проходила обследование под наркозом.

В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться. На начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль. Когда вы не запускаете себя, то все можно исправить и контролировать. Главное – не прячьтесь от проблем. Часто мы живем, будто ничего не происходит, но есть болезни, что не дают о себе слышать до последнего,

– отметила актриса.

Ирма Витовская прошла обследование / Скриншот из фейсбука актрисы

Сегодня актриса живет и работает в Украине, а также гастролирует за рубежом. К примеру, Ирма выступала с моноспектаклем "Киевская перепичка".

С 15 января в кинотеатрах выходит романтическая комедия "Испытательный срок". Одну из ролей получила Ирма Витовская.

"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма