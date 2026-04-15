Режиссером этой истории стал действительный военнослужащий Вооруженных Сил Украины Юрий Дунай, пишет 24 Канал.
О чем фильм "Уставшие"?
Сюжет разворачивается вокруг истории ветеранов Любы и Андрея. Они пытаются преодолеть травмы войны, находя поддержку в своих чувствах, однако сталкиваются с серьезным испытанием для отношений – равнодушием окружения и собственными страхами.
Однако оба понимают, что даже после боли есть шанс на новое начало и внутреннее исцеление. Это очень сильная история о борьбе с невидимыми ранами, восстановления и силу любви.
В центре сюжета – не сама война, а ее последствия для человека: травма, стыд за собственное тело и попытка научиться жить после пережитого. Отношения Любы и Андрея построены на хрупком балансе между поддержкой и внутренним разрушением. Они пытаются спасти друг друга, но сами еще не готовы к жизни вне травмы. Это история о медленном собирании себя заново, о способности жить дальше, неся память о том, что произошло,
– говорит режиссер Юрий Дунай.
"Уставшие": смотрите онлайн трейлер фильма
Кто работал над фильмом?
Режиссером ленты стал Юрий Дунай, который сейчас служит в ВСУ. Главную роль сыграл тоже военнослужащий Дмитрий Сова. Над фильмом работали и другие военные и ветераны. В частности, в одном из эпизодов увидим Олега Симороза.
Также к актерскому составу присоединились Валерия Ходос, Ирма Витовская, Дарья Творонович, Елена Узлюк, Александр Мавриц, Александр Соколов, Дарья Легейда, Сергей Лузановский, Филипп Ильенко, Маргарита Гура и другие.
Продюсер ленты – Филипп Ильенко. Музыку написал Александр Ярмола – лидер рок-группы "Гайдамаки". Сценаристка – Соломия Томащук. Оператором-постановщиком фильма является Владимир Иванов, а художником-постановщиком – Иван Левченко.
Фильм создан "Ильенко Фильм Продакшенс" при поддержке Госкино Украины. За дистрибуцию отвечает FILM.UA Distribution.
Какие еще украинские фильмы выходят в кинотеатрах?
- 23 апреля состоится премьера нового фильма Любомира Левицкого "Киллхаус". Это боевик, где одну из главных ролей сыграл Сергей Стрельников.
- 24 апреля в кинотеатрах выйдет документальный фильм "Горняк".
- 28 мая наконец в прокате появится долгожданная приключенческая комедия "Крещатик 48/2".