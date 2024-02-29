Война поставила большой вопросительный знак, – Ирма Витовская намекнула на завершение карьеры

Украинская актриса Ирма Витовская сделала эмоциональную публикацию в фейсбуке, где откровенно описала свои ощущения, которые ей дарит работа актрисы. Кроме этого, знаменитость намекнула поклонникам на окончание карьеры.

Совсем скоро на большие экраны выйдет невероятно романтическая история "Вкус свободы", в которой Витовская сыграла роль. Теперь актриса ошеломила тем, что это может быть ее последний выход на съемочную площадку.

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Ирма Витовская намекнула на окончание карьеры

В своем профиле в соцсетях известная украинская актриса поделилась мыслями относительно своего творчества, подчеркивая, что каждый ее фильм несет в себе подтекст и глубокий смысл. Она признала, что испытывает особую страсть ко всем своим героиням, независимо от того, или они уже знакомы зрителям, или представляются в будущих проектах.

Однако актриса поразила своих поклонников тем что не знает, вернется ли еще на съемочную площадку. Ее мысли спровоцировала война и жестокие события в Украине.

Не знаю, или когда-то еще выйду на киноплощадку. Война поставила большой знак вопроса. Смогу ли, или доживу, или увижу. А оглядываясь назад, могу сказать, что была счастлива и через некоторое время взгляну на новый мир из этих фильмов. Пусть в этом мире будет Украина! И пусть она будет счастливая и свободная,

– написала актриса.

Украинские зрители обожают Витовскую за ее умение перевоплощаться в совершенно разных персонажей и гражданскую позицию, которую она заняла еще 10 лет назад. Вот, как люди отреагировали на публикацию актрисы.

"Я благодарна вам за каждый фильм и за каждую роль в театре. Вы вдохновляете на жизнь, заставляете задуматься, смешите и развлекаете. Вы – мой ресурс и мое увлечение. Не обращайте внимания на завистников и не переживайте из-за дураков."

"Спасибо вам за вдохновенный труд и прекрасные роли!"

"Обожаю вашу Бабу Присю! Как раз вчера вспоминали с коллегами фильм "Брама". Спасибо, Ирмо!"

"Вкус свободы" с Ирмой Витовской: когда премьера

Начиная с 7 марта, в кинотеатрах Украины выйдет "вкусное" фэнтези под названием "Вкус свободы", которое вдохновлено творчеством известной украинской кулинарной мастерицы Ольги Франко.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг девушки, по имени Варя, которая стремится к высшим вершинам кулинарного мастерства и отправляется во Львов в поисках себя. Ее путешествие становится не только местом для романтических приключений и гастрономических экспериментов, но и возможностью познакомиться с таинственной Ольгой Франко, что резко меняет ее жизнь.

Главную роль Вари исполнила молодая актриса Ирина Кудашова, известная по участию в сериале "Школа", а ее протеже, Ольгу Франко, изобразила талантливая Ирма Витовская.