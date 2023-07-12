Слышали ли вы про подливку из трюфлей, черепаху в студенке, жареные устрицы или микдаловый торт? Интересно, ведь локальная украинская кухня действительно может быть изящной. Об этом почти 100 лет назад писала Ольга Франко в своей "Первой украинской общепрактической кухне". Об этом 24 Каналу сообщила пресс-служба фильма.

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"Вкус свободы": все, что известно о кулинарной ленте

Именно этой работой вдохновлялись авторы семейного фильма "Вкус свободы". В проекте объединили пристрастие к кулинарии, важность возрождения собственных забытых вкусов и романтично-мотивационную историю хрупкой мечтательницы Вари.

Кухня любой страны – это возможность узнать ее по вкусу. Открыв для себя эту уникальную кулинарную книгу, мы увлеклись идеей создать киноисторию, которая показала бы наши собственные кулинарные традиции нам самим и миру с новой, яркой стороны. Эта книга, как и фильм – не о рецептах, а о философии жизни, вкусе жизни, об искусстве жить и сохранять собственные традиции. И, конечно, мы открываем для мира нашего выдающегося автора и шефа – Ольгу Франко!

– поделилась Елена Моренцова-Шулик, автор идеи проекта, сценарист и творческий продюсер.

По сюжету, девушка Варя мечтает о высокой кухне и отправляется на поиски себя в город Львов. Как говорится, первый блин насмарку, но это точно не об этой упорной девушке. Ее ждут не только романтические приключения и гастрономические эксперименты, но и знакомство с таинственной Ольгой Франко, которое изменит ее жизнь навсегда.

Главную роль Вари сыграла молодая актриса Ирина Кудашова, известная с участием в сериале "Школа", а ее протеже – Ольгу Франко – воплотила талантливая Ирма Витовская. В кадре также появляются:

Константин Темляк,

Томаш Собчак,

Татьяна Малкова,

Римма Зюбина.

В ленте также появится певица Jamala, супермодель и телеведущая Алла Костромичева, актриса, модель и телеведущая Виктория Маремуха, а также "адский шеф" Алекс Якутов.

"Уверена, "Вкус Свободы" станет настоящим свежим дыханием для украинского зрителя. Это кино, которое можно посмотреть всей семьей – с родителями, с детьми, с любимыми и с друзьями, – каждый получит удовольствие от сюжета, месседжей и игры любимых актеров. Это кино о верности себе, о том, чтобы идти до конца ради своей цели, о мечтах и чудесах, которые случаются с каждым из нас, в любом возрасте. А кулинарные мотивы ленты в сочетании с love story станут отличным и волшебным началом для украинского весеннего киносезона", – прокомментировала Надежда Коротушка, директор кинотеатрального направления FILM.UA Distribution.

"Вкус свободы" в кино с 7 марта 2024 года! Не упустите.

Постер фильма "Вкус свободы" / Ganza Film