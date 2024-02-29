Зовсім скоро на великі екрани вийде неймовірно романтична історія "Смак свободи", у якій Вітовська зіграла роль. Тепер акторка приголомшила тим, що це може бути її останній вихід на знімальний майданчик.

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Ірма Вітовська натякнула на закінчення кар'єри

У своєму профілі в соцмережі відома українська акторка поділилася думками щодо своєї творчості, підкреслюючи, що кожен її фільм несе в собі підтекст і глибокий сенс. Вона визнала, що відчуває особливу пристрасть до всіх своїх героїнь, незалежно від того, чи вони вже знайомі глядачам, чи з'являться у майбутніх проєктах.

Однак акторка вразила своїх прихильників тим, що не знає чи повернеться ще на знімальний майданчик. Її думки спровокувала війна та жорстокі події в Україні.

Не знаю, чи колись ще вийду на кіно майданчик. Війна поставила великий знак питання. Чи зможу, чи доживу, чи побачу. А оглядаючись назад, можу сказати, що була щаслива і через деякий час гляну на новий світ з цих фільмів. Хай в цьому світі буде Україна! І хай вона буде щаслива та вільна,

– написала акторка.

Українські глядачі обожнюють Вітовську за її вміння перевтілюватись в абсолютно різних персонажів та громадянську позицію, яку вона зайняла ще 10 років тому. Ось, як люди відреагували на публікацію акторки.

"Я вдячна вам за кожен фільм і за кожну роль в театрі. Ви надихаєте на життя, змушуєте замислитись, смішите і розважаєте. Ви – мій ресурс і моє захоплення. Не зважайте на заздрісників і не переймайтесь через дурнів."

"Дякую вам за натхненну працю та прекрасні ролі!"

"Обожнюю вашу Бабу Прісю! Якраз вчора згадували з колежанками фільм "Брама". Дякую, Ірмо!"

"Смак свободи" з Ірмою Вітовською: коли прем'єра

Починаючи з 7 березня, у кінотеатрах України вийде "смачне" фентезі під назвою "Смак свободи", яке натхненне творчістю відомої української кулінарної майстрині Ольги Франко.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо дівчини, на ім'я Варя, яка прагне вищих вершин кулінарної майстерності й вирушає у Львів у пошуках себе. Її подорож стає не лише місцем для романтичних пригод та гастрономічних експериментів, але і можливістю познайомитися з таємничою Ольгою Франко, яка різко змінює її життя.

Головну роль Варі виконала молода акторка Ірина Кудашова, відома за участю в серіалі "Школа", а її протеже, Ольгу Франко, зобразила талановита Ірма Вітовська.