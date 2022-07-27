В интервью 24 каналу Ирма Витовская поделилась, что каждый с этой войной стал еще больше верующим, чем раньше. Чтобы не впасть в отчаяние и панику, по словам звезды, следует молиться.

Наш разговор с актрисой О войне, русской пропаганде и поддержке мира: интервью с актрисой Ирмой Витовской

Ирма Витовская обратилась к украинцам

Но самое страшное, считает Ирма, это жить так, будто ничего не происходит.

Важно не быть в стороне. Страшнее всего сейчас жить так, будто ничего не происходит, когда вы находитесь где-то в спокойном месте. Я не против встреч с друзьями, я сама это делаю. Можно пойти где-нибудь и посидеть, заказать бокал пива. Но, если вы это делаете постоянно и, не откликаясь на войну, это отвратительно и неправильно,

– поделилась Ирма.

Как сообщила актриса, эта война с 2014 из-за безразличия: "Пусть каждый посмотрит, где он был, стабильно ли он знал, что Михайловский собор обрастает фотографиями, сколько раз он был там, сколько он перечислял на госпитале, переселенцев. Эта война – она так же ответ. И нельзя сейчас, когда якобы стало спокойно и кого-то не убили, когда уехал в другую страну и начал там жить, замыкаться".

Как и у каждого украинца, у Ирмы Витовской наступают моменты, когда совсем нет сил. Все задаются вопросом: "Где взять деньги?", ведь индустрия стоит. Однако приходится мириться со всем и думать о своих западных друзьях, у кого более-менее все хорошо, чтобы мы могли собрать нужные вещи для военных.

"Сейчас я уже другая, моя жизнь другая"

Актриса вспомнила ситуацию, когда приехала в Италию на презентацию фильма "Коза Ностра": "Я сначала была в Неаполе, стояла на набережной, состарившись душой… Я вообще не хотела ехать, потому что мне казалось, что это не моя жизнь. Сейчас я уже другая, моя жизнь другая. И в какое кино сейчас, вот действительно?".

Я стояла, смотрела на людей и гуляющих, бегающих детей и поняла, что мне сейчас так неудобно в этом сообществе! Несомненно, я счастлива за них, но тогда чувствовала себя ненужным пазлом. Несмотря на все, мы благодарим тех людей, которые вопреки своему комфорту пожертвовали для нас. Но ты понимаешь, что это не может длиться годами. Устанут все. На это, наверное, и рассчитывают, что устанет мир и мы тоже,

– рассказала Ирма.

Ирма объяснила, что от этого всем нам страшно, несправедливо и обидно. Поэтому дополнила: "Я так хочу сказать нашим всем людям, чтобы они молились. Иногда происходят вещи вне наших человеческих возможностей, кто-то появляется, принимается какое-то решение, восходит странная сила".

Артистка посоветовала "нести и просить правду". По ее словам, она медленная, но способна все отбелить: "Зло динамично, мобильно. Делайте, что можно: читайте, помогайте с детьми, пока мамы волонтерят. Мы должны быть как муравейник. Как только три муравья сидят и курят бамбук сбоку, образуется дыра".

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"Не дай Бог, чтобы кому-то было безразлично"

"Посмотрите, скольких людей эвакуируют, куда они, где они?", – говорит звезда. Мы должны понимать, что вы можете быть на их месте. Не дай Бог, чтобы кому-то было безразлично.

"Помогайте финансово, дайте людям время, помогайте, пустите кого-то к себе в дом. Да, это тяжело жить с другими людьми, но труднее не жить нам вообще. Никто в одиночку не спасается ", – обратилась актриса.

Фильмография актрисы. Ирма Витовская сыграла роль матери в комедии "Мои мысли тихие", искреннего психолога в замечательном украинском сериале "Секс, инста и ВНО" Антонио Лукича, бабу Присю в горе "Ворота" Владимира Тихого, а еще в атмосферном фильме "Вкус свободы" роль Ольги Франко – автор первой украинской кулинарной книги с рецептами здорового питания. Кроме этого, в психологическом триллере "Между нами", фильмах "Люксембург, Люксембург", "Наши котики 2", "Коза Ностра".