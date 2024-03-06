Ничего я не завершаю, – Ирма Витовская ответила на слухи об окончании карьеры в кино

Ирма Витовская заявила, что не намерена заканчивать карьеру актрисы и все эти слухи в сети – неправда. Об этом она написала на странице в фейсбуке.

Читайте, как Ирма Витовская объяснила свои слова и что сказала о карьере актрисы.

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Ирма Витовская опровергла завершение кинокарьеры

Актриса объяснила, что ее недавний пост перекрутили СМИ. В своей публикации Витовская написала: "Не знаю, выйду ли когда-нибудь еще на киноплощадку. Война поставила большой знак вопроса: смогу ли, или доживу, или увижу?"

У предыдущей публикации Ирма высказывала свои мысли относительно статье Кино 24, где говорилось о ее лучших ролях. Некоторые подумали, будто Витовская рассматривает возможность завершения кинокарьеры, Но, вероятно, актриса указывала на то, что в условиях полномасштабной войны трудно делать дальновидные планы.

Ничего я не завершаю. Несется по СМИ искаженные мои слова. Прошу распространить правду, а не перекручивать тексты моего оригинального поста.

– написала Ирма Витовская.

Таким образом, украинская актриса дала всем понять, что она не собирается завершать карьеру.

Более того, Ирма Витовская пригласила всех поклонников на премьеру фильма "Вкус свободы", которая будет уже 7 марта. В фильме она сыграла роль легендарной Ольги Франко, которая стала судьбоносным персонажем в истории главной героини Вали.

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Новый фильм с Ирмой Витовской: о чем "Вкус свободы"

Сейчас Ирма Витовская находится в промотуре фильма "Вкус свободы". В ленте рассказывается история повара Вари (Ирина Кудашова), которая оставляет работу в придорожном кафе из-за непопулярности своей высокой кухни.

Однако, все резко меняется, когда Варя (Ирина Кудашова) наталкивается на книгу известной украинской кулинарной мастерицы Ольги Франко (Ирма Витовская), которая уже считалась забытой легендой. На самом деле это окажется новым началом на пути к ее мечте.