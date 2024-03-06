Читайте, як Ірма Вітовська пояснила свої слова та що сказала про кар'єру акторки.

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Ірма Вітовська заперечила завершення кінокар'єри

Акторка пояснила, що її нещодавній пост перекрутили ЗМІ. У своїй публікації Вітовська написала: "Не знаю, чи колись ще вийду на кіномайданчик. Війна поставила великий знак питання: чи зможу, чи доживу, чи побачу?"

У попередньому пості Ірма висловлювала свої думки щодо статті Кіно 24, де йшлося про її найкращі ролі. Дехто подумав, ніби Вітовська розглядає можливість завершення кінокар'єри, Та, ймовірно, акторка вказувала на те, що в умовах повномасштабної війни важко робити далекоглядні плани на майбутнє.

Нічого я не завершую. Несеться по ЗМІ перекручені мої слова. Прошу розповсюдити правду, а не перекручувати тексти мого оригінального посту.

– написала Ірма Вітовська.

Таким чином, українська акторка дала всім зрозуміти, що вона не збирається завершувати кар'єру.

Ба більше, Ірма Вітовська запросила усіх прихильників на прем'єру фільму "Смак свободи", яка буде уже 7 березня. У стрічці вона зіграла роль легендарної Ольги Франко, яка стала доленосним персонажем в історії головної героїні Валі.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

Новий фільм з Ірмою Вітовською: про що "Смак свободи"

Зараз Ірма Вітовська знаходиться у промотурі фільму "Смак свободи". У стрічці розповідається історія кухарки Варі (Ірина Кудашова), яка залишає роботу у придорожньому кафе через непопулярність своєї високої кухні.

Однак, все різко змінюється, коли Варя (Ірина Кудашова) натрапляє на книгу відомої української кулінарної майстрині Ольги Франко (Ірма Вітовська), яка вже вважалася забутою легендою. Насправді це виявиться новим початком на шляху до її мрії.