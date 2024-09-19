Звезда фильма "Мои мысли тихие" честно призналась, готова ли пойти на фронт

Украинская актриса Ирма Витовская получила известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Вкус свободы" и "Мои мысли тихие". Знаменитость честно поделилась своими размышлениями о возможности пойти на фронт.

Ирма известна своей активной гражданской позицией еще задолго до полномасштабного вторжения. Но сейчас в интервью КАШТАН news она призналась, что рассматривала возможность пополнить ряды ВСУ.

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Ирма Витовская ответила, готова ли пойти на фронт

С начала полномасштабной войны в Украине актриса рассматривала возможность пополнить ряды Вооруженных сил Украины как доброволец. Она чувствовала, что могла бы быть полезной в это трудное время. Однако впоследствии Ирма Витовская поняла, что из-за проблем со здоровьем она не сможет быть такой эффективной на фронте, как хотела бы.

Я не пошла в связи с тем, что у меня есть определенные проблемы со здоровьем, и война это ускорила. Я буду неэффективна. Я с вами разговариваю и не вижу четко. У меня есть проблемы с ногами. Я не пробегу, где надо бегать,

– рассказала Ирма.

Интервью Ирмы Витовской: смотрите видео онлайн

Таким образом, хотя Ирма Витовская не пойдет на фронт, она продолжает поддерживать украинских военных и пытается быть полезной в тех сферах, где ее опыт и возможности могут принести больше пользы.

Кто еще из украинских актрис думал о мобилизации

К слову, кроме Ирмы Витовской, есть еще две актрисы, которые также размышляли о том, чтобы пойти на фронт. Среди них – Дарья Легейда. Артистка ждет возвращения с фронта двух родных мужчин – отца и любимого Дмитрия. Она признается, что готова взять в руки оружие, однако проблемы с коленями сдерживают ее. Со всем тем, Дарья отмечает, что в случае крайней необходимости она готова закрыть глаза на проблемы со здоровьем и сделать все возможное.

Еще одна украинская актриса, Анастасия Пустовит, сейчас отложила свою карьеру и активно занимается волонтерством. Анастасия также размышляла над мобилизацией, но ее любимый, который сам служит на фронте, отговаривает ее от этого решения. Актриса внимательно взвешивает все возможности и пока сосредотачивается на волонтерской деятельности, пытаясь сделать свой вклад в поддержку страны.