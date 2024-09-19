Ірма відома своєю активною громадянською позицією ще задовго до повномасштабного вторгнення. Але зараз в інтерв'ю КАШТАН news вона зізналась, що розглядала можливість поповнити лави ЗСУ.

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Ірма Вітовська відповіла, чи готова піти на фронт

З початку повномасштабної війни в Україні акторка розглядала можливість поповнити лави Збройних сил України як доброволець. Вона відчувала, що могла б бути корисною у цей важкий час. Однак згодом Ірма Вітовська зрозуміла, що через проблеми зі здоров'ям вона не зможе бути такою ефективною на фронті, як хотіла б.

Я не пішла у зв'язку з тим, що в мене є певні проблеми зі здоров'ям, і війна це прискорила. Я буду неефективна. Я з вами розмовляю і не бачу чітко. У мене є проблеми з ногами. Я не пробіжу, де треба бігати,

– розповіла Ірма.

Інтерв'ю Ірми Вітовської: дивіться відео онлайн

Таким чином, хоча Ірма Вітовська не піде на фронт, вона продовжує підтримувати українських військових і намагається бути корисною у тих сферах, де її досвід і можливості можуть принести більше користі.

Хто ще з українських акторок думав про мобілізацію

До слова, окрім Ірми Вітовської, є ще дві акторки, які також розмірковували про те, щоб піти на фронт. Серед них – Дар'я Легейда. Артистка чекає на повернення з фронту двох найрідніших чоловіків – батька та коханого Дмитра. Вона зізнається, що готова взяти до рук зброю, проте проблеми з колінами стримують її. З усім тим, Дар'я зазначає, що у разі крайньої потреби вона готова закрити очі на проблеми зі здоров'ям і зробити все можливе.

Ще одна українська акторка, Анастасія Пустовіт, наразі відклала свою кар'єру та активно займається волонтерством. Анастасія також розмірковувала над мобілізацією, але її коханий, який сам служить на фронті, відмовляє її від цього рішення. Акторка уважно зважує всі можливості й поки що зосереджується на волонтерській діяльності, намагаючись зробити свій внесок у підтримку країни.