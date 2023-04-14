"Можем потролить врага и свои страхи": Ирма Витовская о встречах с военными

С начала полномасштабного вторжения мы собрались ради общей цели – защиты свободы, независимости и близких людей. Супергероями для нас стали те, кто не остался в стороне и взял в руки оружие. И еще сотни тысяч украинцев приобщились к волонтерству, чтобы приблизить победу.

Не стала исключением и актриса Ирма Витовская, которая волонтерит с самого начала войны. Об этом Новый канал сообщил 24 Каналу.

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Ирма Витовская рассказала о волонтерстве во время войны

В первые дни марта (2022 года – 24 Канал) я присоединилась к уже созданным волонтерским организациям. Мы общались, переговорили и уточнили, какими могут быть именно мои задачи. У нас были вопросы эвакуации нескольких семей. И я этим занималась первую неделю,

– рассказала Ирма в программе "Точка опоры".

В последнее время актриса "Молодой" начала активнее ездить в военные с показами кинокартин. Она призналась, что эмоционально труднее было в начале войны, когда помогала эвакуировать людей.

"Во встречах с военными заложено больше злого юмора. Мы вместе можем в определенных вещах потролить врага и свои же страхи", – добавила Ирма Витовская.



Ирма Витовская в сериале "Молодая" / Новый канал

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