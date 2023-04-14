Не стала винятком і акторка Ірма Вітовська, яка волонтерить від самого початку великої війни. Про це Новий канал повідомив 24 Каналу.

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Ірма Вітовська розповіла про волонтерство під час війни

У перші дні березня (2022 року, – 24 Канал) я долучилася до вже створених волонтерських організацій. Ми скомунікувалися, переговорили й уточнили, якими можуть бути саме мої завдання. У нас були питання щодо евакуації кількох родин. І я цим займалася перший тиждень,

– розповіла Ірма в програмі "Точка опори".

Останнім часом акторка "Молодої" почала активніше їздити до військових з показами кінокартин. Вона зізналася, що емоційно важче було на початку війни, коли допомагала евакуювати людей.

"У зустрічах з військовими закладено більше злого гумору. Ми разом можемо в певних речах потролити ворога та свої ж страхи", – додала Ірма Вітовська.



Ірма Вітовська у серіалі "Молода" / Новий канал

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