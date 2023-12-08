Остановилась Витовская на личном и поговорила о своей семье и воспитании сына. Читайте в материале почему Ирма Витовская готовит 12-летнего сына Ореста к войне.

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Ирма Витовская о подготовке сына к войне

Украинская актриса поделилась тем, что уже сейчас воспитывает сына так, чтобы он был готов пойти на фронт на взять в руки оружие.

Хочешь спасти своего ребенка – научи его драться,

– говорит Ирма Витовская.

Двенадцатилетний Орест ходит в пласт и это оказывает большое влияние на его формирование. Кроме того, Витовская заявила, что ее сын уже сейчас говорит о том, что хочет стать военным. Актриса понимает, что, вероятно, это подростковый максимализм, впрочем, она не отрицает того факта, что когда-нибудь ему придется уйти на фронт.

Уже солдаты говорят, вы должны 11-летних готовить к войне,

– сказала Ирма Витовская.

Ирма Витовская говорит, что война надолго

Ирма Витовская говорит о том, что "эта война на десятилетие". Поэтому детей нужно воспитывать так, чтобы в будущем Украина не сломалась.

Мне было бы очень неприятно, если бы мой мальчик, став амбалом, уехал, значит, я х*рово его воспитала,

– говорит Витовская о воспитании сына.

Актриса надеется на лучшее будущее для Украины и очень хочет верить в то, что все дети смогут жить под мирным небом, не готовясь воевать. Но, признается, что, вероятно, если бы война позвала ее сына на фронт, она смогла бы увидеть, как она воспитала ребенка.

Я очень рада как мама, что ему столько лет, но я допускаю, что эта война может позвать его. И в момент зова его я бы хотела увидеть, как я воспитала своего сына. Но я надеюсь, что мы все-таки победим,

– призналась украинская актриса.

Интервью Ирмы Витовской: смотрите онлайн