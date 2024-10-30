Триллер "БожеВильные", карательная психиатрия и внутренняя борьба: искренний разговор с Ирмой Витовской

"Я устала бояться. Устала потакать преступникам, которые отправляют нормальных людей в психушку", – это цитата Ирмы Витовской в фильме о карательной психиатрии в СССР –"БожеВильные". В этой исторической драме-триллере Ирма сыграла Ирину Лахновскую – руководительницу одного из отделений специализированной психиатрической больницы СССР.

Накануне премьеры ленты в кинотеатрах Украины редакторы Кино 24 встретились с актрисой во Львове. Это был уютный и одновременно очень важный разговор для проекта "Интервью 24", в котором Ирма не только рассказала о своей героине в "БожеВильных", но и отметила, почему важно популяризировать эту ленту именно сейчас.

Не пропустите Кино, отношения с любимым и война: честный разговор со звездой "Конотопской ведьмы" Татьяной Малковой

Очень важное кино, которое бы представляло человека во времени, – каким сейчас должно быть украинское кино и в чем значимость "БожеВильных"

Фильм Дениса Тарасова "БожеВильные" выходит в украинский прокат 31 октября. В этом триллере показана история Андрея Довженко – молодого парня, который попадает на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу СССР из-за любви к запрещенной американской музыке. Парень оказывается перед сложным выбором: сотрудничать с КГБ и вернуться к сыну и жене или раскрыть миру правду о диссидентах, которые стали жертвами карательной психиатрии.

В этой ленте мы видим переосмысление прошлого, которое очень перекликается с настоящим.

Это объяснение, что такое тоталитарная система, и какие она имеет рычаги включения репрессивного аппарата. "БожеВильные" выходят в прокат тогда, когда в России снова приняли закон о карательной психиатрии. Мы выходим очень вовремя,

– говорит Ирма Витовская.

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

Хотя в триллере показаны 70-е годы XX века, когда карательная психиатрия была на пике и очень много украинских диссидентов прошли через эти пытки, сейчас российские власти продолжают использовать эти жестокие методы против украинцев в оккупации.

Я хотела дать героине определенную трансформацию, – как в фильме меняется Ирина Лахновская

Ирма Витовская-Ванца сыграла того врача, который назначает лечение противникам власти. Прочитав сценарий, она предложила режиссеру Денису Тарасову изменить свою героиню. По задумке сценаристов, Ирина была ровесницей Ирмы – на то время ей было 44 года. Однако актриса захотела добавить ей 10 – 12 лет. Так и видим на экране женщину 1923 года рождения, сознание которой формировалось уже после Второй мировой войны.

Ирина – советско-идеологический человек, которая пошла в советскую армию, сформировалась там. Она полностью разделяла взгляды своего государства, была предана аппарату. Ирина свято верила в то, что пропагандировали в СССР. И вдруг она решает идти против системы,

– делится Ирма.



Ирма Витовская и Остап Ступка в фильме "БожеВильные" / Фото пресс-службы

С помощью своей героини актриса хотела показать путь против системы, когда сама Ирина была преданным инструментом советской власти.

Самый болезненный момент для Ирины случился тогда, когда она поняла, что все делала неправильно. Что служение этой власти – преступление. Мне хотелось показать этот кульбит. И я благодарна Денису Тарасову и всей команде, которая на это согласилась, ведь все костюмы, грим – все пришлось переформатировать под нового персонажа. Вот так и получилась Ирина Лахновская, которую вы видите на экранах,

– рассказала Ирма.

Самым тяжелым эпизодом при создании этого персонажа была сцена у окна. Не будем спойлерить, вы поймете, о чем говорится, когда будете смотреть фильм.

"Ее нужно было воплотить так, чтобы сохранить определенный градус, чтобы было видно этот излом, внутреннюю борьбу. С того момента уже понятно, что ее путь пойдет в другую сторону", – добавила Ирма.



Ирма Витовская на премьере "БожеВильных" / Фото пресс-службы

У нас получился хороший исторический триллер, – почему "БожеВильных" должен увидеть каждый

В "БожеВильных" мы еще раз смотрим в зеркало того, что на нас наступает. Карательная психиатрия – один из методов геноцида тех, кто не повинуется, не гнется.

"У нас получился хороший исторический триллер. Он не является сложным, снят в реставрации исторических событий. Здесь есть хороший художественный прием. Есть замыслы. Есть герой – молодой человек, который не является диссидентом. Но он оказывается в психиатрической больнице и созерцает все это", – добавила Ирма Витовская.

Андрей попал в психбольницу из-за любви к зарубежной музыке, которая в то время была запрещена в СССР. Он перенес пытки, разлуку с любимой и сыном, но не поддался давлению советской власти. Целью такого "лечения" было уничтожить человека не физически, а сломать сознание. Россия и сейчас прибегает к таким методам на оккупированных территориях, уничтожает всех, кто имеет проукраинские взгляды.



Андрей Довженко в фильме "БожеВильные" / Фото пресс-службы

Я очень сильно травмируюсь, – в чем заключается цель личного "бунта" Ирмы Витовской

Главному герою Андрею Довженко, которого сыграл Константин Темляк, принадлежит фраза: "Свобода – это есть и всегда была цель моего бунта". А в чем заключается "бунт" Ирмы Витовской сейчас, во время войны?

"Я очень сильно травмируюсь. Я не воюю, но очень травмируюсь, когда с детьми разговаривают на русском. Не знаю, для кого это делают. Я не осуждаю, потому что понимаю, что этому может быть причиной привычка, которую трудно преодолевать. Но, видимо, наконец стоит остановиться и подумать, что это очень плохая привычка", – поделилась Ирма.

А еще я очень расстраиваюсь миром, который пытается оттянуть зло. Он признал это зло, но мне не хватает гонора у добра, не хватает кулаков у добра. Это меня травмирует,

– подытожила Ирма.



Допремьерный показ "БожеВильных" во Львове / Фото пресс-службы

В широкий прокат "БожеВильные" выходят в четверг, 31 октября. До этого ленту уже представили на многих международных кинофестивалях, где она собрала многочисленные награды. Режиссер Денис Тарасов и творческая команда популяризируют "БожеВильных", чтобы в очередной раз показать миру, что оккупанты не останавливаются ни перед чем, чтобы достичь своей цели.