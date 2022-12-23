Со звездами "Поймать Кайдаша": в Ирпене и других городах начали съемки сериала о медиках

В Украине, в частности, Киеве, Харькове и Ирпене начали фильмирование четырехсерийной военной драмы "Я - Надежда". Главные роли сыграли актеры "Поймать Кайдаша" Ирина Мак и Антонина Хижняк. Больше о сериале – читайте дальше.

Производством минисериала по заказу телеканала 2+2 занимается SFERA FILM. Творческая группа драмы "Я – Надежда" приняла решение отказаться от старой, заимствованной у российского кинопроизводства, традиции разбивания тарелки перед стартом съемочного процесса. Съемки начались с символического подписания актерами и съемочной группой украинского флага. Об этом 24 канала сообщила пресс-служба сериала.

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В Украине снимают драму о работниках скорой помощи "Я - Надежда"

Военная драма "Я – Надежда" – это история о работниках скорой помощи, которые, несмотря на страх и усталость, обстрелы и бомбардировки, мужественно держат оборону на своем фронте. Премьера сериала состоится на канале 2+2 в 2023 году.

Генеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима прокомментировал важность создания военной драмы: "Украина переживает один из самых сложных этапов своей истории. Мы убеждены в необходимости экранизации военных историй об украинцах, борющихся за свою независимость, героях, отдающих последние силы и собственные жизни ради нашей победы. Этот проект канал 2+2 снимает в знак благодарности нашим ВСУ, ТРО, пограничникам, медикам, спасателям ГСЧС, МВД, волонтерам, всем нашим защитникам и защитницам, защищающим украинскую землю от агрессии российских оккупационных войск".

"То, что возобновление съемок как явление происходит в такой сверхсложный период – под постоянными обстрелами, в условиях блекаутов и ежедневных новых вызовов, – еще раз свидетельствует о нашей несокрушимости и безальтернативной победе, которая точно наступит!" – сказал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Съемочная группа военной драмы "Я – Надежда" / Фото пресс-службы сериала

Прототипом главной героини сериала "Я – Надежда" стала 20-летняя украинка, фельдшерка "скорой", которая в начале полномасштабной войны находилась в окруженном российскими войсками Харькове. Имея возможность эвакуироваться, девушка не покинула родной город, гражданских и военных, которые оказались в самом аду боевых действий и нуждались в экстренной медицинской помощи.

"Я – Надежда" – первое художественное осмысление событий, происходивших в феврале-марте этого года. Это, прежде всего, рассказ о реальных людях, которые под пулями проявили настоящий героизм. Услышав от авторов сериала, как возникла идея сценария и кто вдохновил их на сюжет, было ясно, что мы обязаны экранизировать эту историю», – комментирует Сергей Карпенко, творческий продюсер телеканала 2+2.

Главные герои сериала / Фото пресс-службы

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Актерский состав

Главных героев сыграли:

Вероника Дюпина,

Даниил Мирешкин,

Ирина Мак,

Павел Сироткин,

Антонина Хижняк,

Валерий Астахов,

Алекс Степаненко,

Елена Курта.

Продюсерами выступили Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Вадим Червяков, Роман Омельчук. Авторы сценария – Артем Кобзан, Андрей Виштак, режиссер – Денис Тарасов.

Съемки сериала "Я – Надежда" проходят в Харькове, Киеве и области, в частности в Ирпене.

Вероника Дюпина на съемках драмы "Я - Надежда" / Фото прессслужбы