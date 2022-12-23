Виробництвом мінісеріалу на замовлення телеканалу 2+2 займається SFERA FILM. Творча група драми "Я – Надія" прийняла рішення відмовитися від старої, запозиченої у російського кіновиробництва, традиції розбивання тарілки перед стартом знімального процесу. Зйомки розпочались із символічного підписання акторами та знімальною групою українського прапора. Про це 24 каналу повідомила пресслужба серіалу.

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В Україні знімають драму про працівників швидкої допомоги "Я – Надія"

Воєнна драма "Я – Надія" – це історія про працівників швидкої допомоги, які, попри страх і втому, обстріли й бомбардування, мужньо тримають оборону на своєму фронті. Прем’єра серіалу відбудеться на каналі 2+2 у 2023 році.

Генеральний продюсер телеканалу 2+2 Сергій Кизима прокоментував важливість створення воєнної драми: "Україна переживає один із найскладніших етапів своєї історії. Ми переконані в необхідності екранізації воєнних історій про українців, які виборюють свою незалежність, героїв, які віддають останні сили й власні життя заради нашої перемоги. Цей проєкт канал 2+2 знімає на знак подяки нашим ЗСУ, ТРО, прикордонникам, медикам, рятівникам ДСНС, МВС, волонтерам, усім нашим захисникам і захисницям, які боронять українську землю від агресії російських окупаційних військ".

"Те, що відновлення зйомок як явище відбувається в такий надскладний період – під постійними обстрілами, в умовах блекаутів та щоденних нових викликів, – ще раз засвідчує нашу незламність і безальтернативну перемогу, яка точно настане!" – сказав Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

Знімальна група воєнної драми "Я – Надія" / Фото пресслужби серіалу

Прототипом головної героїні серіалу "Я – Надія" стала 20-річна українка, фельдшерка "швидкої", яка на початку повномасштабної війни перебувала в оточеному російськими військами Харкові. Маючи змогу евакуюватися, дівчина не залишила рідне місто, цивільних і військових, які опинилися у самому пеклі бойових дій та потребували екстреної медичної допомоги.

"Я – Надія" – перше художнє осмислення подій, які відбувалися у лютому-березні цього року. Це насамперед розповідь про реальних людей, які під кулями проявили справжній героїзм. Почувши від авторів серіалу, як виникла ідея сценарію та хто надихнув їх на сюжет, було зрозуміло, що ми зобов’язані екранізувати цю історію", – коментує Сергій Карпенко, креативний продюсер телеканалу 2+2.

Головні герої серіалу / Фото пресслужби

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Акторський склад

Головних героїв зіграли:

Вероніка Дюпіна,

Данило Мірешкін,

Ірина Мак,

Павло Сироткін,

Антоніна Хижняк,

Валерій Астахов,

Алекс Степаненко,

Олена Курта.

Продюсерами виступили: Сергій Кизима, Сергій Карпенко, Вадим Червяков, Роман Омельчук. Автори сценарію – Артем Кобзан, Андрій Віштак, режисер – Денис Тарасов.

Зйомки серіалу "Я – Надія" відбуваються у Харкові, Києві та області, зокрема в Ірпені.

Вероніка Дюпіна на зйомках драми "Я – Надія" / Фото пресслужби