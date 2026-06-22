В материале 24 Канала мы подготовили подборку фильмов разных жанров. Это проекты разных лет, среди которых вы найдете для себя что-то по-настоящему особенное.

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Какие испанские фильмы станут идеальным вариантом на вечер?

"Моя вина" – фильм, снятый по одноимённой книге испанской писательницы Мерседес Рон. История о запретных отношениях сводных брата и сестры, которые оказываются гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Моя вина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Через мое окно" – испанский подростковый фильм, вышедший в 2022 году. Над картиной работали режиссёр Марсаль Форес по сценарию Эдуарда Сола и одноимённому роману Арианы Годой.

"Через мое окно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Три метра над уровнем неба" – фильм 2010 года режиссёра Фернандо Гонсалеса Молины. Это история о Баби и Аче, которые принадлежат к двум разным мирам, но это не помешает им бесконечно влюбиться друг в друга.

"Три метра над уровнем неба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Во время грозы" – испанский фантастический триллер, вышедший в прокат в 2018 году. История о путешествии во времени, которое позволяет Вире спасти жизнь мальчика 25 лет назад, но приводит к потере дочери, которую она пытается вернуть.

"Во время грозы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Платформа" – научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера режиссёра Гальдера Гастелу-Уррутии. Фильм вышел в 2019 году и очень понравился поклонникам хорроров.

"Платформа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Похороненный заживо" – жуткий триллер 2010 года режиссера Родриго Кортеса с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Что интересно, эту картину сняли всего за 17 дней.

"Похороненный заживо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кожа, в которой я живу" – кинопроект режиссера Педро Альмодовара 2011 года по книге "Тарантул" Тьерри Жонке. Этот фильм идеально подойдет для тех, кто любит страшные истории, ведь картина рассказывает о мести.

"Кожа, в которой я живу": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте фильм для своего идеального вечера и окунитесь в настоящие испанские страсти.