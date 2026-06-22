7 увлекательных испанских фильмов, которые вы не сможете забыть

Если вы ищете настоящие эмоции, то идеальным вариантом для вашего понедельника станет просмотр испанских фильмов. Это истории с совершенно разными сюжетами, но у них есть одна общая черта – все эти фильмы подарят вам самые яркие эмоции.

В материале 24 Канала мы подготовили подборку фильмов разных жанров. Это проекты разных лет, среди которых вы найдете для себя что-то по-настоящему особенное. Рекомендуем 6 детективных сериалов 2026 года, которые можно посмотреть на одном дыхании Какие испанские фильмы станут идеальным вариантом на вечер? "Моя вина" – фильм, снятый по одноимённой книге испанской писательницы Мерседес Рон. История о запретных отношениях сводных брата и сестры, которые оказываются гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. "Моя вина": смотрите онлайн трейлер фильма "Через мое окно" – испанский подростковый фильм, вышедший в 2022 году. Над картиной работали режиссёр Марсаль Форес по сценарию Эдуарда Сола и одноимённому роману Арианы Годой. "Через мое окно": смотрите онлайн трейлер фильма "Три метра над уровнем неба" – фильм 2010 года режиссёра Фернандо Гонсалеса Молины. Это история о Баби и Аче, которые принадлежат к двум разным мирам, но это не помешает им бесконечно влюбиться друг в друга. "Три метра над уровнем неба": смотрите онлайн трейлер фильма "Во время грозы" – испанский фантастический триллер, вышедший в прокат в 2018 году. История о путешествии во времени, которое позволяет Вире спасти жизнь мальчика 25 лет назад, но приводит к потере дочери, которую она пытается вернуть. "Во время грозы": смотрите онлайн трейлер фильма "Платформа" – научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера режиссёра Гальдера Гастелу-Уррутии. Фильм вышел в 2019 году и очень понравился поклонникам хорроров. "Платформа": смотрите онлайн трейлер фильма "Похороненный заживо" – жуткий триллер 2010 года режиссера Родриго Кортеса с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Что интересно, эту картину сняли всего за 17 дней. "Похороненный заживо": смотрите онлайн трейлер фильма "Кожа, в которой я живу" – кинопроект режиссера Педро Альмодовара 2011 года по книге "Тарантул" Тьерри Жонке. Этот фильм идеально подойдет для тех, кто любит страшные истории, ведь картина рассказывает о мести. "Кожа, в которой я живу": смотрите онлайн трейлер фильма Выбирайте фильм для своего идеального вечера и окунитесь в настоящие испанские страсти.