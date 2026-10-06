24 Канал собрал 5 романтических сериалов, которые отлично подойдут для вечера.
"Вельвет"
IMDb: 8
Мадрид, 1950-е годы. Швея Ана влюбляется в наследника модного дома Альберто, но их отношениям постоянно мешают семья, деньги и статус.
Что говорят критики: как и зрители, они хвалили сериал за атмосферу, костюмы и классическую мелодраму с большим количеством интриг.
"Вельвет": смотрите трейлер
"Кабельницы"
IMDb: 7,5
Четыре женщины работают в телефонной компании в Мадриде 1920-х годов и параллельно пытаются разобраться с любовью, свободой и собственным будущим.
Что говорят критики: первый сезон имеет 100% на Rotten Tomatoes. Критики особенно отмечали женских персонажей и тему независимости.
"Кабельницы": смотреть трейлер
"Валерия"
IMDb: 6,7
Писательница Валерия переживает кризис в браке и на работе, а рядом – три подруги с не менее запутанной личной жизнью.
Что говорят критики: они называют сериал легким и приятным для просмотра, хотя и без больших сюжетных открытий.
"Валерия": смотреть трейлер
"Идеальная история"
IMDb: 7
Марго сбегает со своей собственной свадьбы, Давид переживает разрыв. Они решают помочь друг другу вернуть бывших – и, конечно же, все идет совсем не по плану.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 86% одобрительных отзывов от критиков. Его хвалят за легкость, романтику и хорошую химию между героями.
"Идеальная история": смотреть трейлер
"Смайлик"
IMDb: 8
Алекс случайно отправляет эмоциональное голосовое сообщение незнакомцу Бруно. Ошибка постепенно превращается в романтическую историю.
Что говорят критики: они очень тепло оценили сериал – 100% на Rotten Tomatoes. Особенно хвалили юмор, искренность и атмосферу классической романтической комедии.
"Смайлик": смотреть трейлер
Если хочется немного загадок, напряжения и финалов, которые заставляют пересмотреть все в голове еще раз, для вас есть отдельная подборка детективов. Собрали сериалы, где подозревать придется буквально всех.