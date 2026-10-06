24 Канал зібрав 5 романтичних серіалів, які добре підійдуть на вечір.

"Вельвет"

IMDb: 8

Мадрид, 1950-ті. Швачка Ана закохується у спадкоємця модного дому Альберто, але їхнім стосункам постійно заважають родина, гроші й статус.

Що кажуть критики: як і глядачі вони хвалили серіал за атмосферу, костюми й класичну мелодраму з великою кількістю інтриг.

"Вельвет": дивитсиь трейлер

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"Кабельниці"

IMDb: 7,5

Чотири жінки працюють у телефонній компанії в Мадриді 1920-х і паралельно намагаються розібратися з коханням, свободою та власним майбутнім.

Що кажуть критики: перший сезон має 100% на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначали жіночих персонажів і тему незалежності.

"Кабельниці": дивитись трейлер

"Валерія"

IMDb: 6,7

Письменниця Валерія переживає кризу у шлюбі й роботі, а поруч – три подруги з не менш заплутаним особистим життям.

Що кажуть критики: вони називають серіал легким і приємним для перегляду, хоча й без великих сюжетних відкриттів.

"Валерія": дивитись трейлер

"Ідеальна історія"

IMDb: 7

Марго тікає з власного весілля, Давид переживає розрив. Вони вирішують допомогти одне одному повернути колишніх – і, звісно, все йде зовсім не за планом.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал має 86% від критиків. Його хвалять за легкість, романтику й хорошу хімію між героями.

"Ідеальна історія": дивитись трейлер

"Смайлик"

IMDb: 8

Алекс випадково надсилає емоційне голосове повідомлення незнайомцю Бруно. Помилка поступово перетворюється на романтичну історію.

Що кажуть критики: вони оцінили серіал дуже тепло – 100% на Rotten Tomatoes. Особливо хвалили гумор, щирість і атмосферу класичного ромкому.

"Смайлик": дивитись трейлер

Якщо хочеться трохи загадок, напруги й фіналів, які змушують переглянути все у голові ще раз, для вас є окрема добірка детективів. Зібрали серіали, де підозрювати доведеться буквально всіх.