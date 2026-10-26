Не хуже "Бриджертонов": увлекательные исторические фильмы, которые стоит посмотреть

Фильм "Легенды осени" / Фото с сайта imdb
Если вам кажется, что раньше люди жили спокойнее, просто посмотрите несколько исторических драм. Короли изменяли женам, влюбленные разрушали друг другу жизнь, а семейные конфликты нередко заканчивались трагедиями. И все это – без соцсетей, психологов и возможности заблокировать бывшего.
24 Канал собрал пять фильмов на вечер, в которых романтика переплетается со скандалами, изменами и борьбой за счастье. Эти фильмы точно не назовешь скучными уроками истории.
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"Мэри Шелли и монстр Франкенштейна", 2017
Жанр: биографическая, историческая драма, мелодрама.
IMDb: 6,5
Юная Мэри влюбляется в харизматичного поэта Перси Шелли. Правда, мужчина уже женат, но кого это останавливало, особенно когда речь идет о большой любви? Впереди девушку ждут семейные конфликты, разочарования и личные трагедии.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 40% положительных рецензий. Обозреватели похвалили игру Эль Фаннинг и атмосферу XIX века, но раскритиковали слишком поверхностное изображение сложной жизни писательницы.
"Мэри Шелли и монстр Франкенштейна": смотреть трейлер
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"Легенды осени", 1994
Жанр: историческая, романтическая драма, вестерн.
IMDb: 7,5
В начале XX века трое братьев живут вместе с отцом среди живописных пейзажей Монтаны. Но Первая мировая война, семейные трагедии и любовь к одной женщине навсегда меняют их судьбы. В центре истории – страстный Тристан в исполнении молодого Брэда Питта. И, пожалуй, это один из тех фильмов, где герою можно простить почти все только за его длинные волосы и драматический взгляд.
Что говорят критики: картина получила 61% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики восхищались операторской работой, музыкой и игрой Брэда Питта, хотя и упрекали создателей в чрезмерной мелодраматичности.
"Легенды осени": смотреть трейлер
"Герцогиня", 2008
Жанр: историческая, биографическая драма, мелодрама.
IMDb: 6,9
Молодая Джорджиана Спенсер выходит замуж за влиятельного герцога Девонширского. Роскошные платья, богатство и высокое положение в обществе – казалось бы, жизнь удалась. Вот только муж оказывается холодным и неверным, а сама герцогиня постепенно понимает, что за красивым фасадом ее брака скрывается настоящая тюрьма.
Что говорят критики: фильм имеет 62% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Обозреватели высоко оценили костюмы, историческую атмосферу и актерскую игру, хотя некоторые сочли сюжет слишком традиционным для костюмированной драмы.
"Герцогиня": смотреть трейлер
"Еще одна из рода Болейн", 2008
Жанр: историческая драма, мелодрама.
IMDb: 6,7
Две сестры, Анна и Мария Болейн, оказываются при дворе английского короля Генриха VIII. Их амбициозная семья мечтает обрести влияние благодаря королевским связям, но ситуация быстро выходит из-под контроля. Ведь обе сестры становятся участницами опасной борьбы за расположение монарха. А когда человек может одним решением изменить судьбу целой страны, любовные треугольники перестают быть невинным развлечением.
Что говорят критики: всего 43% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отметили зрелищность картины, однако заметили, что исторические события здесь нередко уступают место мелодраме.
"Еще одна из рода Болейн": смотреть трейлер
"Последний из могикан", 1992
Жанр: историческая драма, приключения, мелодрама.
IMDb: 7,6
Северная Америка XVIII века. На фоне войны между британцами и французами разворачивается история любви между отважным Соколиным Глазом и дочерью британского полковника Корой. Героев ждут опасные погони, предательства и борьба за выживание. И, конечно, романтика, для которой даже война оказывается недостаточно весомым препятствием.
Что говорят критики: фильм получил 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели особо отметили зрелищные сцены, напряженный сюжет и сильную романтическую линию, хотя историческую точность картины оценивали более сдержанно.
"Последний из могикан": смотреть трейлер
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