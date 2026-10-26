Не хуже "Бриджертонов": увлекательные исторические фильмы, которые стоит посмотреть

24 Канал собрал пять фильмов на вечер, в которых романтика переплетается со скандалами, изменами и борьбой за счастье. Эти фильмы точно не назовешь скучными уроками истории.

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"Мэри Шелли и монстр Франкенштейна", 2017

Жанр: биографическая, историческая драма, мелодрама.

IMDb: 6,5

Юная Мэри влюбляется в харизматичного поэта Перси Шелли. Правда, мужчина уже женат, но кого это останавливало, особенно когда речь идет о большой любви? Впереди девушку ждут семейные конфликты, разочарования и личные трагедии.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 40% положительных рецензий. Обозреватели похвалили игру Эль Фаннинг и атмосферу XIX века, но раскритиковали слишком поверхностное изображение сложной жизни писательницы.

"Мэри Шелли и монстр Франкенштейна": смотреть трейлер

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"Легенды осени", 1994

Жанр: историческая, романтическая драма, вестерн.

IMDb: 7,5

В начале XX века трое братьев живут вместе с отцом среди живописных пейзажей Монтаны. Но Первая мировая война, семейные трагедии и любовь к одной женщине навсегда меняют их судьбы. В центре истории – страстный Тристан в исполнении молодого Брэда Питта. И, пожалуй, это один из тех фильмов, где герою можно простить почти все только за его длинные волосы и драматический взгляд.

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Что говорят критики: картина получила 61% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики восхищались операторской работой, музыкой и игрой Брэда Питта, хотя и упрекали создателей в чрезмерной мелодраматичности.

"Легенды осени": смотреть трейлер

"Герцогиня", 2008

Жанр: историческая, биографическая драма, мелодрама.

IMDb: 6,9

Молодая Джорджиана Спенсер выходит замуж за влиятельного герцога Девонширского. Роскошные платья, богатство и высокое положение в обществе – казалось бы, жизнь удалась. Вот только муж оказывается холодным и неверным, а сама герцогиня постепенно понимает, что за красивым фасадом ее брака скрывается настоящая тюрьма.

Что говорят критики: фильм имеет 62% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Обозреватели высоко оценили костюмы, историческую атмосферу и актерскую игру, хотя некоторые сочли сюжет слишком традиционным для костюмированной драмы.

"Герцогиня": смотреть трейлер

"Еще одна из рода Болейн", 2008

Жанр: историческая драма, мелодрама.

IMDb: 6,7

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Две сестры, Анна и Мария Болейн, оказываются при дворе английского короля Генриха VIII. Их амбициозная семья мечтает обрести влияние благодаря королевским связям, но ситуация быстро выходит из-под контроля. Ведь обе сестры становятся участницами опасной борьбы за расположение монарха. А когда человек может одним решением изменить судьбу целой страны, любовные треугольники перестают быть невинным развлечением.

Что говорят критики: всего 43% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отметили зрелищность картины, однако заметили, что исторические события здесь нередко уступают место мелодраме.

"Еще одна из рода Болейн": смотреть трейлер

"Последний из могикан", 1992

Жанр: историческая драма, приключения, мелодрама.

IMDb: 7,6

Северная Америка XVIII века. На фоне войны между британцами и французами разворачивается история любви между отважным Соколиным Глазом и дочерью британского полковника Корой. Героев ждут опасные погони, предательства и борьба за выживание. И, конечно, романтика, для которой даже война оказывается недостаточно весомым препятствием.

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Что говорят критики: фильм получил 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели особо отметили зрелищные сцены, напряженный сюжет и сильную романтическую линию, хотя историческую точность картины оценивали более сдержанно.

"Последний из могикан": смотреть трейлер

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