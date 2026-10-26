Не гірші за "Бріджертонів": захопливі історичні фільми, які варто подивитися

24 Канал зібрав п'ять фільмів на вечір, у яких романтика переплітається зі скандалами, зрадами та боротьбою за щастя. Ці стрічки точно не назвеш нудними уроками історії.

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"Мері Шеллі та монстр Франкенштейна", 2017

Жанр: біографічна, історична драма, мелодрама.

IMDb: 6,5

Юна Мері закохується в харизматичного поета Персі Шеллі. Щоправда, чоловік уже одружений, але кого це зупиняло, особливо коли йдеться про велике кохання? Попереду на дівчину чекають сімейні конфлікти, розчарування та особисті трагедії.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 40% позитивних рецензій. Оглядачі похвалили гру Ель Феннінг та атмосферу XIX століття, але розкритикували надто поверхове зображення складного життя письменниці.

"Мері Шеллі та монстр Франкенштейна": дивитись трейлер

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"Легенди осені", 1994

Жанр: історична, романтична драма, вестерн.

IMDb: 7,5

На початку XX століття троє братів живуть разом із батьком серед мальовничих краєвидів Монтани. Але Перша світова війна, сімейні трагедії та кохання до однієї жінки назавжди змінюють їхні долі. У центрі історії – пристрасний Трістан у виконанні молодого Бреда Пітта. І, мабуть, це один із тих фільмів, де можна пробачити герою майже все лише за його довге волосся та драматичний погляд.

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Що кажуть критики: стрічка отримала 61% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики захоплювалися операторською роботою, музикою та грою Бреда Пітта, хоча дорікали творцям за надмірну мелодраматичність.

"Легенди осені": дивитись трейлер

"Герцогиня", 2008

Жанр: історична, біографічна драма, мелодрама.

IMDb: 6,9

Молода Джорджіана Спенсер виходить заміж за впливового герцога Девонширського. Розкішні сукні, багатство та високе становище в суспільстві – здавалося б, життя вдалося. От тільки чоловік виявляється холодним і невірним, а сама герцогиня поступово розуміє, що за красивим фасадом її шлюбу приховано справжню в'язницю.

Що кажуть критики: фільм має 62% позитивних відгуків на Rotten Tomatoes. Оглядачі високо оцінили костюми, історичну атмосферу та акторську гру, хоча деякі вважали сюжет надто традиційним для костюмованої драми.

"Герцогиня": дивитись трейлер

"Ще одна з роду Болейн", 2008

Жанр: історична драма, мелодрама.

IMDb: 6,7

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Дві сестри, Анна та Марія Болейн, опиняються при дворі англійського короля Генріха VIII. Їхня амбітна родина мріє здобути вплив через королівські зв'язки, але ситуація швидко виходить з-під контролю. Адже обидві сестри стають учасницями небезпечної боротьби за прихильність монарха. А коли чоловік може одним рішенням змінити долю цілої країни, любовні трикутники перестають бути невинною розвагою.

Що кажуть критики: лише 43% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначили видовищність стрічки, однак зауважили, що історичні події тут нерідко поступаються місцем мелодрамі.

"Ще одна з роду Болейн": дивитись трейлер

"Останній з могікан", 1992

Жанр: історична драма, пригоди, мелодрама.

IMDb: 7,6

Північна Америка XVIII століття. На тлі війни між британцями та французами розгортається історія кохання між відважним Соколиним Оком і донькою британського полковника Корою. На героїв чекають небезпечні переслідування, зради та боротьба за виживання. І, звичайно, романтика, для якої навіть війна виявляється недостатньо вагомою перешкодою.

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Що кажуть критики: фільм отримав 88% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо відзначили видовищні сцени, напружений сюжет і сильну романтичну лінію, хоча історичну точність стрічки оцінювали стриманіше.

"Останній з могікан": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку добрих фільмів на вечір. Так, щоб розслабитись.