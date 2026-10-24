Ви точно забули про ці романтичні хіти: ТОП фільмів початку 2000-х, які варто згадати

24 Канал зібрав п'ять легких романтичних фільмів початку 2000-х, які допоможуть розслабитися, посміятися та ненадовго повернутися в часи, коли для щастя вистачало випадкової зустрічі й одного незручного поцілунку.

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"Кохання з попередженням", 2002

Жанр: романтична комедія, мелодрама

IMDb: 6,2

Люсі – талановита адвокатка, яка влаштовується працювати до багатого та неймовірно самозакоханого Джорджа Вейда. Спочатку все здається чудовою кар'єрною можливістю, але згодом жінка розуміє, що перетворилася на особисту няньку свого боса.

Вона вирішує звільнитися, але саме тоді між ними починають виникати романтичні почуття. Словом, типовий випадок, коли чоловік спочатку не може сам вибрати краватку, а потім раптом усвідомлює, що закоханий.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав 42% позитивних рецензій. Оглядачі зауважували, що стрічка не пропонує нічого нового для жанру, проте акторський дует Буллок і Ґранта робить її приємною для перегляду.

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"Кохання з попередженням": дивитись трейлер

"Як позбутися хлопця за 10 днів", 2003

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,6

Журналістка Енді отримує незвичайне завдання – знайти чоловіка та зробити все можливе, щоб він покинув її протягом десяти днів. Водночас самовпевнений рекламник Бен укладає парі, що зможе закохати в себе будь-яку жінку за той самий термін.

Звичайно, доля зводить саме цих двох геніїв маніпуляцій. І поки Енді демонструє найгірші жіночі звички, Бен героїчно терпить усе заради перемоги в суперечці. А потім, як це часто буває в Голлівуді, усе виходить з-під контролю.

Що кажуть критики: стрічка отримала 42% позитивних відгуків на TomatoRottenes. Критики назвали сюжет передбачуваним і дещо абсурдним, але відзначили чарівність головних акторів та їхню екранну хімію.

"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивитсиь терйлер

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"Із 13 в 30", 2004

Жанр: романтична комедія, фентезі

IMDb: 6,4

Тринадцятирічна Дженна мріє якнайшвидше стати дорослою. І одного дня її бажання несподівано здійснюється: дівчинка прокидається в тілі 30-річної успішної жінки. Здавалося б, життя вдалося – красива квартира, модна робота, дорогий одяг. Але є маленька проблема: героїня зовсім не розуміє, як опинилася в такому житті. А ще поступово усвідомлює, що заради успіху втратила дещо значно важливіше.

Що кажуть критики: фільм отримав 65% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначили чудову гру Дженніфер Ґарнер, якій вдалося переконливо зіграти підлітку в тілі дорослої жінки. Водночас сюжет називали не надто оригінальним.



"Із 13 в 30": дивитись трейлер

"50 перших поцілунків", 2004

Жанр: романтична комедія, мелодрама

IMDb: 6,8

Генрі – ветеринар із Гаваїв, який звик до коротких романів і зовсім не планує серйозних стосунків. Але одного дня він зустрічає Люсі та закохується. Є лише один нюанс: через порушення пам'яті дівчина щоранку забуває події попереднього дня. Тож Генрі доводиться знову і знову знайомитися з нею та завойовувати її серце. І якщо ви вважаєте, що ваше особисте життя складне, просто уявіть необхідність щодня справляти перше враження на ту саму людину.

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Що кажуть критики: Роджер Еберт позитивно оцінив романтичну складову фільму та природну хімію між акторами. Водночас на Rotten Tomatoes стрічка отримала лише 45% схвальних рецензій – деяким оглядачам не сподобався надмірно грубуватий гумор.

"50 перших поцілунків": дивитись терйлер

"Між небом і землею", 2005

Жанр: романтична комедія, фентезі

IMDb: 6,7

Девід винаймає квартиру в Сан-Франциско, мріючи нарешті пожити спокійно. Однак незабаром виявляє, що помешкання має ще одну мешканку – загадкову Елізабет, яку, крім нього, ніхто не бачить. Дівчина переконує, що квартира належить їй, і зовсім не збирається звідти йти.

Спочатку між ними виникають конфлікти, але поступово неприязнь змінюється симпатією. От тільки закохатися в людину, яку ніхто інший не бачить, – завдання не з простих.

Що кажуть критики: Роджер Еберт похвалив акторський дует Візерспун і Раффало за щирість та чарівність. На Rotten Tomatoes стрічка має 54% позитивних рецензій. Критики зазначали, що історія надмірно сентиментальна, проте добре підходить для прихильників романтичних казок.

"Між небом і землею": дивитись трейлер





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