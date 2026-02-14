Исторические фильмы о любви: 8 романтических лент, которые перенесут вас в прошлое

Красивые костюмы и декорации, бальные танцы, письма от руки – что может быть романтичнее? Ко Дню святого Валентина мы подготовили подборку исторических фильмов о самом прекрасном чувстве в мире.

24 Канал подобрал фильмы, которые обязательно вас перенесут в романтику прошлого. Но советуем запастись платочками, ведь несмотря на все свое величие, тогдашние времена были довольно тяжелыми.

"Смертельный номер" (Death Defying Acts)

Год: 2007

Рейтинг IMDb: 5.8

События фильма разворачиваются в начале XX века, в 1926-м году – в период пика славы одаренного фокусника и иллюзиониста Гарри Гудини. Фильм рассказывает о его путешествии по Великобритании, когда фокусник впервые показал аттракцион "невероятного освобождения" (из положения "вверх ногами" в сундуке, запертом под водой). Но неожиданно в нем вспыхнула любовь к девушке Мэри. Она вместе с дочками узнает его секрет и хочет выиграть 10 000 долларов с помощью мошенничества. Но, очевидно, даже не догадывается, что сама влюбилась в этого мужчину.

"Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love)

Год: 1998

Рейтинг IMDb: 7.1

Это драма о жизни и творчестве знаменитого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. События фильма разворачиваются в Лондоне в конце XVI века. Шекспир влюбляется в представительницу знатного английского рода Виолу де Лессепс. Зато сама Виола мечтает играть на сцене, но женщинам в то время такое не разрешалось. Поэтому девушка переодевается в парня и присоединяется к театру "Роза", где Шекспир ставит пьесы. Вдохновленный своей любовью к Виоле Шекспир пишет пьесу "Ромео и Джульетта", которая впоследствии прославит его.

"Фанфан Тюльпан" (Fanfan la Tulipe)

Год: 2003

Рейтинг IMDb: 5.7

История относит нас во Францию XVIII века, когда на престоле был король Людовик XV и постоянно с кем-то воевал. Правитель обнаружил, что для ровного счета ему не хватает 38 солдат, поэтому по стране объявили кампанию по вербовке. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазненной им девушки, записывается в армию. Тем временем дочь вербовщика заманивает новых рекрутов в роли цыганки, которая гадает всем ребятам, что они вступят в брак с дочерью короля. Не исключение и наш Фанфан. Хоть парень со временем понимает, что это обман, он не отступает и встает под королевские знамена. А по дороге в полк спасает маркизу де Помпадур и дочь короля от нападения разбойников. Если вы думаете, что романтическая история на этом заканчивается, то нет.

"Еще одна из рода Болейн" (The Other Boleyn Girl)

Год: 2008

Рейтинг IMDb: 6.7

Сценарий фильма основан на одноименном романе "Еще одна из рода Болейн" английской писательницы Филиппы Грегори. События этой исторической драмы разворачиваются в эпоху правления английского короля Генриха VIII из династии Тюдоров. Сестры Анна и Мария Болейн соревнуются за сердце короля. И хоть обе разделяют с ним ложе, на трон займет лишь одна.

"Анна и король" (Anna and the King)

Год: 1999

Рейтинг IMDb: 6.7

Фильм частично основан на книге Маргарет Лэндон. В фильме рассказывается об учительнице из Англии Анне Леоноуэнс, которая приехала в экзотический Сиам учить детей короля Монгкута. Вдруг король узнает о заговоре, который готовится против него и его режима. Анна и король объединяются, чтобы спасти Сиам от могущественных врагов, которые хотят его разрушить.

"Герцогиня" (The Duchess)

Год: 2008

Рейтинг IMDb: 6,9

В ленте мы можем увидеть жизнь и судьбу герцогини Девонширской Джорджианы Кавендиш. Она была красивой, мудрой и экстравагантной женщиной, законодательницей моды, политическим манипулятором и параллельно с этим увлекалась азартными играми. Совсем юной она вышла замуж за зрелого и равнодушного к ней герцога Девонширского. А ей, как обычному человеку, хочется любви.

"Искупление" (Atonement)

Год: 2007

Рейтинг IMDb: 7.8

В Англии 1930-х годов Сесилия и сын прислуги Робби тайно влюблены друг в друга. Но 13-летняя сестра Сесилии Брайани обладает богатым воображением и ненароком становится свидетелем курьеза между парой. Ребенок понял все по-своему и решил, что Робби является сексуальным маньяком, который преследует ее сестру. Поэтому когда на территории их поместья ее пятнадцатилетнюю кузину Лолу в темноте насилует неизвестный мужчина, она подумала, что это Робби, хотя на самом деле это сделал совсем другой человек. Невинный парень попадает в тюрьму, а между Сесилией и ее родственниками начинается вражда. Через несколько лет начинается Вторая мировая война, в результате этих событий Робби из тюрьмы забрали в армию. Поэтому влюбленные еще непременно встретятся.

"Унесенные ветром" (Gone with the Wind)

Год: 1939

Рейтинг IMDb: 8.1

Фильм переносит нас во времена Гражданской войны в США. В штате Джорджия живет хозяин огромной хлопковой плантации, который воспитывает 3 дочерей. У каждой из них особенный характер, но Скарлетт является самой норовистой из них. Неопытная девушка со сложным характером жаждет повелевать и готова бороться с трудностями. Сама того не понимая, Скарлетт влюбляется "не в того" парня. Но настоящая ее судьба всегда готова ждать ее.

