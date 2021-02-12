Історичні фільми про кохання: 8 романтичних стрічок, які перенесуть вас у минуле

Красиві костюми та декорації, бальні танці, паперові листи – що може бути романтичніше? До Дня святого Валентина ми підготували добірку історичних фільмів про найпрекрасніше почуття у світі.

Редакція Кіно 24 підібрала фільми, які обов'язково вас перенесуть у романтику минулого. Але радимо запастись хустинками, адже попри усю свою велич, тодішні часи були доволі важкими.

До теми Ідеально для вікенду: 9 фільмів, які створять романтичну атмосферу

"Смертельний номер" (Death Defying Acts) – 2007

Події фільму розгортаються на початку XX століття, насамперед у 1926-му році – в період піку слави обдарованого фокусника й ілюзіоніста Гаррі Гудіні. Фільм розповідає про його подорож по Великій Британії, коли чарівник вперше показав атракціон "неймовірного вивільнення" (з положення "догори ногами" в скрині, замкненій водою). Але несподівано у ньому спалахнуло кохання до дівчини Мері. Вона разом з доньками дізнається його секрет і хоче виграти 10 000 доларів за допомогою шахрайства. Але, вочевидь, навіть не здогадується, що сама закохалась у цього чоловіка.

Рейтинг IMDb: 5,8

Фільм "Смертельний номер": дивіться трейлер

"Закоханий Шекспір" (Shakespeare in Love) – 1998

Це драма про життя і творчість знаменитого англійського поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Події фільму розгортаються в Лондоні наприкінці XVI століття. Шекспір закохується у представницю знатного англійського роду Віолу де Лессепс. Натомість сама Віола мріє грати на сцені, але жінкам у той час таке не дозволялось. Тож дівчина переодягається у хлопця і приєднується до театру "Роза", де Шекспір ставить п'єси. Натхненний своїм коханням до Віоли, Шекспір ​​пише п'єсу "Ромео і Джульєтта", яка згодом прославить його.

Рейтинг IMDb: 7,1

Фільм "Закоханий Шекспір": дивіться трейлер

"Фанфан Тюльпан" (Fanfan la Tulipe) – 2003

Історія відносить нас у Францію XVIII століття, коли на престолі був король Людовик XV і постійно з кимось воював. Правитель виявив, що для рівного рахунку йому не вистачає 38 солдатів, тож по країні оголосили кампанію з вербування. Фанфан, рятуючись від переслідування родичів спокушеною ним дівчини, записується в армію. Тим часом дочка вербувальника заманює нових рекрутів у ролі циганки, яка гадає усім хлопцям, що вони одружаться з донькою короля. Не виняток і наш Фанфан. Хоч хлопець згодом розуміє, що це обман, він не відступає і встає під королівські прапори. А дорогою в полк рятує маркізу де Помпадур і дочку короля від нападу розбійників. Якщо ви думаєте, що романтична історія на цьому закінчується, то ні.

Рейтинг IMDb: 5,7

Фільм "Фанфан Тюльпан": дивіться трейлер

"Ще одна з роду Болейн" (The Other Boleyn Girl) – 2008

Сценарій фільму заснований на однойменному романі "Ще одна з роду Болейн" англійської письменниці Філіппи Грегорі. Події цієї історичної драми розгортаються в епоху правління англійського короля Генріха VIII з династії Тюдорів. Сестри Анна та Марія Болейн змагаються за серце короля. І хоч обидві розділяють з ним ложе, на трон посяде лише одна.

Рейтинг IMDb: 6,7

Фільм "Ще одна з роду Болейн": дивіться трейлер

"Анна і Король" (Anna and the King) – 1999

Фільм частково заснований на книзі Маргарет Лендон. У фільмі розповідається про вчительку з Англії Анну Леоноуенс, яка приїхала в екзотичний Сіам навчати дітей короля Монгкута. Раптом король дізнається про змову, яка готується проти нього і його режиму. Анна і король об'єднуються, аби врятувати Сіам від могутніх ворогів, які хочуть його зруйнувати.

Рейтинг IMDb: 6,7

Фільм "Анна і Король": дивіться трейлер

"Герцогиня" (The Duchess) – 2008

У стрічці ми можемо побачити життя й долю герцогині Девонширської Джорджіани Кавендіш. Вона була красивою, мудрою та екстравагантною жінкою, законодавицею моди, політичним маніпулятором і паралельно з цим захоплювалась азартними іграми. Зовсім юною вона вийшла заміж за зрілого та байдужого до неї герцога Девонширського. А їй, як звичайній людині, хочеться кохання.

Рейтинг IMDb: 6,9

Фільм "Герцогиня": дивіться трейлер

"Спокута" (Atonement) – 2007

У Англії 1930-х років Сесілія й син прислуги Роббі таємно закохані одне в одного. Але 13-річна сестра Сесілії – Брайані має багату уяву і ненароком стає свідком курйозу між парою. Дитина зрозуміла все по-своєму і вирішила, що Роббі є сексуальним маніяком, який переслідує її сестру. Тому коли на території їхнього маєтку її п'ятнадцятирічну кузину Лолу в темряві ґвалтує невідомий чоловік, вона подумала, що це Роббі, хоч насправді це зробила зовсім інша людина. Невинний хлопець потрапляє до в'язниці, а між Сесілією та її родичами починається ворожнеча. Через декілька років починається Друга світова війна, внаслідок цих подій Роббі з в'язниці забрали до армії. Тому закохані ще неодмінно зустрінуться.

Рейтинг IMDb: 7,8

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"Віднесені вітром" (Gone with the Wind) – 1939

Фільм переносить нас у часи громадянської війни в США. У штаті Джорджія мешкає господар величезної бавовняної плантації, який виховує 3 доньок. Кожна з них має індивідуальний характер, але Скарлетт є найноровистішою з них. Недосвідчена дівчина зі складним характером має жагу до господарювання і готова боротися з труднощами. Сама того не розуміючи, Скарлетт закохується "не в того" хлопця. Але справжня її доля завжди готова чекати на неї.

Рейтинг IMDb: 8,1

Фільм "Віднесені вітром": дивіться трейлер