Дженнифер Энистон уже давно получила статус королевы комедий в Голливуде. Поэтому каждый фильм с ее участием уже вызывает большой интерес у зрителей.

Мировая слава актрисы началась с роли Рейчел Грин в сериале "Друзья". С тех пор имя Дженнифер Энистон стало известно всем киноманам, которые были в восторге от ее актерской игры и образа роскошной американки, способной очаровать каждого мужчину. И хотя актриса стремилась избавиться от этого стереотипного имиджа, выбирая проекты вроде "Утреннего шоу", все же именно комедии получали среди зрителей наибольшие отклики.

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В 52-ой день рождения Дженнифер Энистон предлагаем посмотреть замечательные фильмы с актрисой, в которых можно увидеть все этапы отношений: от влюбленности до развода.

Влюбленность

"Любовный менеджмент"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 5,8

Главная героиня Сью ездит по Штатам и продает отелям дешевые предметы искусства. В одном из заведений красавица знакомится с менеджером Майклом, который сразу же влюбляется в галеристку. Однако как только девушка завершает работу в городе, она отправляется дальше. Влюбленный Майкл начинает следовать за Сью, попадая в различные забавные приключения.

Дженнифер Энистон снялась в этой ленте на фоне своей популярности в сериале "Друзья". Поэтому многим киноманам было интересно взглянуть на ее экранные отношения со Стивом Заном.

"Любовный менеджмент": смотрите трейлер

Выбирать фильм на вечер иногда можно очень долго. Но чем дополнить его – тут ответ быстрый: кинобоксом Lay's . Чипсы со вкусом Краба, сметаны и зелени, сыра или зеленого лука – миксуйте любимые вкусы, как настоящие киноманы.

"Любовь случается"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 5,7

Сыграла Дженнифер Энистон и в романтической комедии "Любовь случается". По сюжету, Берк Райан после смерти жены не ищет себе отношения. Вместо этого он пишет книгу о своей потере, которая становится бестселлером. Образ вдовца настолько нравится читательницам, что Берк становится звездой в США. Однако вся эта слава может разрушиться, ведь в жизни мужчины появляется красавица Элоиз, которую сыграла Дженнифер Энистон. Поэтому главному герою нужно будет выбирать: чувства или образ вдовца, приносящего доход.

"Любовь случается": смотрите трейлер

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"Жена напрокат"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 6,4

А если вы в восторге от тандема Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера, предлагаем посмотреть комедию "Жена напрокат". По сюжету, Дэнни встретил молодую красавицу Палмер. После чудесной ночи вместе девушка находит в его кармане обручальное кольцо, которое мужчина использует для пикапа. Всем он рассказывает о несчастливом браке и жене-монстре, вызывая сочувствие. Поэтому теперь, чтобы удержать Палмер, Дэнни должен найти женщину, которая сыграет его бывшую жену.

И на эту роль он выбирает знакомую Кэтрин. И в ходе этой романтической аферы главный герой поймет, что не красавица Палмер его понимает по-настоящему.

"Жена напрокат": смотрите трейлер

Жизнь в браке

"Брюс Всемогущий"

Год выхода – 2003

Рейтинг IMDb – 6,7

Если вы хотите посмеяться вволю и задуматься над вопросом: "А что было бы, если бы вы в один день стали Богом?", тогда посмотрите фильм "Брюс Всемогущий". По сюжету, американский журналист то и делает, что обвиняет во всем Всевышнего. Однажды Бог решает пойти на отдых и передает свои силы Брюсу. Но из этого ничего серьезного не вышло, ведь главную роль сыграл Джим Керри. И от его мимики и забавных ситуаций будет сложно удержать смех.

В то же время авторы фильма "Брюс Всемогущий" сделали все для того, чтобы зрители насладились и романтической линией. В ленте главное место занимают отношения Брюса и Грейс, которых сыграли Джим Керри и Дженнифер Энистон.

"Брюс Всемогущий": смотрите трейлер

"Марли и я"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,1

Да и в образе карьеристки Дженнифер Энистон просто прекрасна. Так, в комедии "Марли и я" главная героиня – талантливая и успешная журналистка. С мужем Джоном у нее полная гармония, пока разговор не заходит о детях. Чтобы проверить, готовы ли они к пополнению в семье, пара заводит себе собаку Марли. Казалось бы, ничто не предвещало беды.

Оказалось, что домашний любимец – еще тот разбойник, а потому Джен и Джон вынуждены забыть о своей карьере и то и делать, что преодолевать последствия курьезных выходок собаки.

"Марли и я": Смотрите трейлер

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Развод

"Охота на бывшую"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 5,6

И что может быть лучше для комедии, как вражда между бывшими мужем и женой? В "Охоте на бывшую" главный герой Майло имеет возможность отправить в тюрьму экс-любимую. И как только он задерживает Николь, понимает, что дело совсем непростое, ведь на женщину охотятся неизвестные. С этого и начинаются приключения главных героев, которые развеселят зрителей.

"Охота на бывшую": смотрите трейлер

"Развод по-американски"

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 7,8

Развеселит киноманов и комедия "Развод по-американски". В ней Дженнифер Энистон и Винс Вон сыграли супружескую пару, которая после покупки квартиры понимает, что не может жить вместе. Поэтому Брук и Гэри пытаются превратить жизнь друг друга в ад, пока идет процесс развода. И на что готовы экс-супруи, когда есть возможность насолить – без спойлеров убеждаем: на много затей.

"Развод по-американски": смотрите трейлер