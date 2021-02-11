Дженніфер Еністон вже давно отримала статус королеви комедій у Голлівуді. Тому кожен фільм за її участю вже викликає велику цікавість у глядачів.

Світова слава актриси розпочалась з ролі Рейчел Грін у серіалі "Друзі". Відтоді ім'я Дженніфер Еністон стало відоме всім кіноманам, які були в захваті від її акторської гри та образу розкішної американки, здатної зачарувати кожного чоловіка. І хоч актриса прагнула позбутись цього стереотипного іміджу, обираючи проєкти на кшталт "Ранкового шоу", все ж саме комедії отримували серед глядачів найбільші відгуки.

До теми Дженніфер Еністон – 52: гучні романи голлівудської зірки

У 52-ий день народження Дженніфер Еністон пропонуємо переглянути чудові фільми з актрисою, в яких можна побачити всі етапи стосунків: від закоханості до розлучення.

Закоханість

"Любовний менеджмент"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 5,8

Головна героїня Сью їздить штатами та продає готелям дешеві предмети мистецтва. В одному з закладів красуня знайомиться з менеджером Майклом, який одразу ж закохується в галеристку. Проте як тільки дівчина завершує роботу в місті, вона вирушає далі. Закоханий Майкл починає слідувати за Сью, потрапляючи у різні кумедні пригоди.

Дженніфер Еністон знялась у цій стрічці на фоні своєї популярності у серіалі "Друзі". Тому багатьом кіноманам було цікаво поглянути на її екранні стосунки зі Стівом Заном.

"Любовний менеджмент": дивіться трейлер

Обирати фільм на вечір інколи можна дуже довго. Та чим доповнити його – тут відповідь швидка: кінобоксом Lay’s . Чипси зі смаком Краба, Сметани і зелені, Сиру чи Зеленої цибулі – зміксуйте улюблені смаки, як справжні кіномани.

"Кохання трапляється"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 5,7

Зіграла Дженніфер Еністон і в романтичній комедії "Кохання трапляється". За сюжетом, Берк Раян після смерті дружини не шукає собі стосунки. Натомість він пише книгу про свою втрату, яка стає бестселером. Образ вдівця настільки подобається читачкам, що Берк стає зіркою у США. Однак вся ця слава може зруйнуватись, адже у житті чоловіка з'являється красуня Елоїз, яку зіграла Дженніфер Еністон. Тому головному герою потрібно буде обирати: почуття чи образ вдівця, що приносить дохід.

"Кохання трапляється": дивіться трейлер

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"Дружина напрокат"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 6,4

А якщо ви в захваті від тандему Дженніфер Еністон і Адама Сендлера, пропонуємо переглянути комедію "Дружина напрокат". За сюжетом, Денні зустрів молоду красуню Палмер. Після чудової ночі разом дівчина знаходить у його кишені обручку, яку чоловік використовує для пікапу. Усім він розповідає про нещасливий шлюб та дружину-монстра, викликаючи співчуття. Тому тепер, щоб втримати Палмер, Денні має знайти жінку, яка зіграє його колишню дружину.

І на цю роль він обирає знайому Кетрін. Та в ході цієї романтичної афери головний герой зрозуміє, що не красуня Палмер його розуміє по-справжньому.

"Дружина напрокат": дивіться трейлер

Життя у шлюбі

"Брюс Всемогутній"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 6,7

Якщо ви хочете посміятись досхочу та задуматись над питанням: "А що було б, якби ви в один день стали Богом?", тоді перегляньте фільм "Брюс Всемогутній". За сюжетом, американський журналіст те і робить, що звинувачує у всьому Всевишнього. Одного разу Бог вирішує піти на відпочинок та передає свої сили Брюсу. Але з цього нічого серйозного не вийшло, адже головну роль зіграв Джим Керрі. І від його міміки та кумедних ситуацій буде складно втримати сміх.

Водночас автори фільму "Брюс Всемогутній" зробили все для того, аби глядачі насолодились і романтичною лінією. У стрічці чільне місце займають стосунки Брюса та Грейс, яких зіграли Джим Керрі та Дженніфер Еністон.

"Брюс Всемогутній": дивіться трейлер

"Марлі та я"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,1

Та і в образі кар'єристки Дженніфер Еністон просто прекрасна. Так, у комедії "Марлі та я" головна героїня – талановита і успішна журналістка. З чоловіком Джоном у неї повна гармонія, поки розмова не заходить про дітей. Щоб перевірити, чи вони готові до поповнення в сім'ї, пара заводить собі собаку Марлі. Здавалось би, ніщо не віщувало біди.

Виявилось, що домашній улюбленець – ще той розбишака, а тому Джен і Джон змушені забути про свою кар'єру і те й робити, що долати наслідки курйозних витівок собаки.

"Марлі та я": дивіться трейлер

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Розлучення

"Полювання на колишню"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 5,6

Та що може бути краще для комедії, як ворожнеча між колишніми чоловіком та дружиною? У "Полюванні на колишню" головний герой Майло має змогу відправити до в'язниці екскохану. Та як тільки він затримує Ніколь, розуміє, що справа зовсім непроста, адже на жінку полюють невідомі. З цього і починаються пригоди головних героїв, які розвеселять глядачів.

"Полювання на колишню": дивіться трейлер

"Розлучення по-американськи"

Рік виходу – 2006

Рейтинг IMDb – 7,8

Розвеселить кіноманів і комедія "Розлучення по-американськи". В ній Дженніфер Еністон та Вінс Вон зіграли подружню пару, яка після купівлі квартири розуміє, що не може жити разом. Тому Брук і Гері намагаються перетворити життя один одного на пекло, поки триває процес розлучення. І на що готові екскохані, коли є змога насолити – без спойлерів переконуємо: на багато витівок.

"Розлучення по-американськи": дивіться трейлер