5 лучших фильмов об исторических событиях, которые стоит посмотреть каждому

Исторические фильмы издавна занимают особое место в сердцах настоящих киноманов. Ведь зритель всегда осознает, что это не просто выдуманная история, а сюжет, имеющий реальную историческую основу.

В материале 24 Канала мы собрали подборку лучших фильмов об исторических событиях. Среди них – как украинские проекты, так и зарубежные картины.

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"Щедрик"

Фильм украинской режиссерки Олеси Моргунец-Исаенко вышел 5 января 2023 года. Сюжет разворачивается вокруг трех семей – украинской, польской и еврейской. Все они объединены общей трагедией – войной. В жестокой ловушке оказываются дети, ведь карательные режимы СССР и Третьего рейха лишают их родителей.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

Важное место в картине занимает тема музыки и "Щедрика". Несмотря на жестокое перевоспитание, девочка по имени Ярослава хранит мелодию на протяжении десятилетий, стремясь через неё передать идею единства и примирения между людьми.

"Пианист"

Премьера фильма "Пианист" состоялась в 2002 году. Это картина режиссёра Романа Полянского, известного также по фильму "Китайский квартал". Картина стала одной из самых успешных по рейтингам IMDb.

"Пианист": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – Владислав Шпильман, польский пианист еврейского происхождения, который во время Второй мировой войны оказывается в варшавском гетто. Несмотря на ужасные обстоятельства, он пытается сохранить человечность и жажду жизни.

"Круты 1918"

Еще один украинский исторический фильм вышел в феврале 2019 года. Это история о сражении под Крутами зимой 1918 года, когда молодые курсанты Украинской Народной Республики противостояли войскам Советской России.

Главные роли в картине исполнили Евгений Ламах, Александр Пискунов, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Роман Ясиновский и другие.

"Круты 1918": смотрите онлайн трейлер фильма

"Темные времена"

Еще одна картина вышла на экраны в 2017 году – британская историко-биографическая драма режиссера Джо Райта. Фильм рассказывает о первых месяцах пребывания Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.

Главную роль исполнил Гэри Олдман, также в фильме снялись Кристин Скотт Томас и другие.

"Тёмные времена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюнкерк"

В том же году вышел фильм "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана. В главных ролях – Том Харди, Марк Райланс, Гарри Стайлз и другие.

"Дюнкерк": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета – эвакуация более 300 тысяч союзных солдат из Дюнкерка во время Второй мировой войны.