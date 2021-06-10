Последний этап съемок “Довбуша”: что творческая команда рассказала о фильме

В начале июня началась досъемка историко-приключенческого фильма "Довбуш". 8 июня на одной из многих локаций съемочного процесса, а именно на киностудии имени А. Довженко, состоялась пресс-конференция с участием команды создателей фильма "Довбуш". Актеры и авторы фильма рассказали о своих впечатлениях от съемок, охарактеризовали персонажей и людей, которые боролись за свою свободу до последнего.

Ленту представили режиссер и сопродюсер Олесь Санин, продюсер Максим Асадчий, исполнители главных ролей Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Дарья Плахтий и заместитель Председателя Госкино Сергей Стороженко. Все присутствующие представители СМИ могли задать свои вопросы и взять индивидуальные интервью, а спикеры в свою очередь максимально широко рассказали о мире ленты, ее героях, заложенных месседжах и дальнейших планах. Об этом сообщила пресс служба фильма Kinomania LLC.

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Начал общение режиссер и сопродюсер картины Олесь Санин: "В каждой нации есть свой национальный герой. У нас это Довбуш. Я рассказываю историю не ту, которую я выдумал, а историю народа, для которого Довбуш стал этим героем, и пытаюсь разобраться почему стал".

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"Прежде всего это история о свободе. Это история о людях, которые избрали себе путь, даже ценой жизни обрести эту свободу и защищать ее до последнего. Это история об огромной любви. О любви, которая не должна была бы произойти. О любви вопреки всему. О любви свободных людей. Это история о сомнениях, о выборе, история о том, что люди считают легендой. О том, что иногда легенда бывает больше чем сам герой. История о том для чего эта легенда живет и для чего она нужна”, – дополнил режиссер.

Пресс-конференция с участием команды создателей фильма "Довбуш / Фото Kinomania LLC

"Это самый масштабный украинский фильм на сегодняшний день. Самый масштабный по количеству задействованных актеров массовых сцен, каскадеров, реконструкторов, локаций. Мы объехали почти всю Западную Украину в поисках локаций, мы снимали в Карпатах, Тернопольский области и Киеве, мы построили много декораций, очень сложных декораций как в павильоне, так и на локациях, мы восстановили оружие и много реквизита, сделали большое количество костюмов. Это должно быть главное украинское кинособытие, по крайней мере в этом году”, – поделился продюсер Максим Асадчий.

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"Хочу вспомнить культовый фильм Куросавы "Семь самураев". Вы помните, что эти самураи становятся на защиту деревни, которая фактически им ничего не платит, даром. Почему? Потому что они могут, наверное. Потому что чувствуют в себе силы что-то изменить. И поэтому наверняка должны это делать. Так же и Олекса Довбуш. Он встает на защиту своих гор, потому что чувствует, что он может. И должен. А еще он любит. У него есть женщина, которую любит не меньше этих самых гор. Это его, я думаю и мотивирует", – рассказал актер Сергей Стрельников – исполнитель роли Олексы Довбуша.



Пресс-конференция с участием команды создателей фильма "Довбуш / Фото Kinomania LLC

Поделился мыслями о своем персонаже Иване Довбуше актер Алексей Гнатковский: "Действительно Иван Довбуш неоднозначный, очень интересный персонаж, я увлечен им. Он на самом деле существовал. Для него центральным является вопрос кто есть герой. Потому что общество нуждается в создании своих героев. И этот герой находится, рождается. И вот насколько людям он нужен и до какой поры, до какой степени. Этот герой как священная жертва, чему примеров очень много за всю мировую историю".

Общество принимает героя когда он выполнил свою миссию. Пока он исполняет ее он священный. Сколько мы помним его, ценим, как ему жить в этом обществе когда он уже сделал свое дело? Собственно эти вопросы поднимаются для меня в персонаже Ивана. И вообще для меня это библейская в принципе история,

– дополняет актер.



Пресс-конференция с участием команды создателей фильма "Довбуш / Фото Kinomania LLC

"Моего персонажа Маричку движет безусловная любовь, которая лично для меня стала примером и ролью терапией, которая действительно помогла понять что есть настоящая любовь. Несмотря на все сложности, а обстоятельства были действительно тяжелыми, в какой-то степени непреодолимыми, она всегда любила Олексу Довбуша", – была растрогана исполнительница роли Марички Дарья Плахтий.



Пресс-конференция с участием команды создателей фильма "Довбуш / Фото Kinomania LLC

"Мы давно ждем этот фильм. Надеемся, что в этом году мы все его увидим. Это важная историческая картина, в которой покажут наших героев, воевавших тогда за нашу страну, покажут дружбу, любовь, верность – самые высокие чувства и ценности. Считаю, что наши режиссеры и продюсеры должны создавать как можно больше таких фильмов. Есть о ком снимать, есть события, которые надо освещать, чтобы наш зритель не забывал, где мы живем, в какой стране мы родились”, – рассказал заместитель Председателя Госкино Украины Сергей Стороженко.

Сегодня продолжаются досъемки приключенческо-исторического экшена "Довбуш", и по планам до конца июля фильм должен быть отснят. На широкие кинотеатральные экраны лента выйдет уже осенью этого года. Точная дата будет сообщена чуть позже.