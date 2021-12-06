Как сообщила пресс-служба фильма, историю о знаменитом Олексе Довбуше от режиссера Олеся Санина можно будет посмотреть в кинотеатрах уже следующей весной с 12 мая 2022 года. Производителем фильма выступила компания Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.

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По словам авторов ленты, Довбуш – это именно тот легендарный украинский герой, который отдал жизнь за свободу своего народа более трех столетий назад, а его история стала бессмертной.

Сюжет фильма "Довбуш"

История о свободе разворачивается на фоне неповторимых горных пейзажей Карпат в ХVIII веке. Нас ждет рассказ о всеобъемлющей любви к своему народу, к родной земле и жестокое правление польской шляхты, которое заставляет гуцулов бежать в горы. Создатели ленты обещали много экшна, что в сочетании с настоящими эмоциями поможет оживить легенду о славном Довбуше и его брате – Иване Довбуше. Они окажутся вне закона и станут опришками Но в поисках мести панам за убийство родителей братья волей-неволей становятся врагами друг другу. Один будет стремиться к деньгам, второй – справедливости. Поэтому гуцулов ждет восстание, которое возглавит сам Олекса. Конечно, шляхта будет делать все возможное, чтобы подавить его и уничтожить главу. Но он их перехитрит. И разрастется легенда о карпатском рыцаре, который борется за свободу родной земли.

"Довбуш" 2022: смотрите трейлер фильма



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Продюсерами выступили Максим Асадчий и Олесь Санин, а сопродюсером – Даниил Билак. Сценарий к фильму адаптировали Пол Волянский, Олесь Санин, Василий Портяк, Максим Черныш. Композитором музыкального сопровождения фильма стала Алла Загайкевич.



Кадр из фильма "Довбуш" / Фото пресс-службы фильма "Довбуш"

Актеры, принявшие участие в фильме:

Олекса Довбуш – Сергей Стрельников,

Иван Довбуш – Алексей Гнатковский,

Маричка – Дарья Плахтий,

Пшелуский – Матеуш Косьцюкевич,

Княгиня Яблуновская – Агата Бузек,

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипильский,

Дзвинчук – Александр Мавриц.

Интересно, что национальный спонсор фильма торговая марка "Львовское", которая будет осуществлять широкомасштабную поддержку промокампании и релиза исторического экшна про Олексу Довбуша. Кинотеатральной дистрибуцией фильма на территории Украины занимаются компании Киномания и FILM.UA Distribution.