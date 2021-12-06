Як повідомила пресслужба фільму, історію про славнозвісного Олексу Довбуша від режисера Олеся Саніна можна буде подивитися в кінотеатрах вже наступної весни з 12 травня 2022 року. Виробником фільму виступила компанія Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України.
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За словами авторів стрічки, Довбуш – це саме той легендарний український герой, який віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, а його історія стала безсмертною.
Сюжет фільму "Довбуш"
Історія про свободу розгортається на тлі неповторних гірських пейзажів Карпат у ХVIII столітті. На нас чекає розповідь про всеосяжну любов: до свого народу, до рідної землі та жорстоке правління польської шляхти, яке змушує гуцулів тікати в гори. Творці стрічки обіцяли багато екшну, що у поєднанні зі справжніми емоціями допоможе оживить легенду про славетного Довбуша та його брата – Івана Довбуша. Вони опиняться поза законом і стануть опришками. Але у пошуках помсти панам за вбивство батьків брати волею-неволею стають ворогами один одному. Один буде прагнути грошей, другий – справедливості. Тож на гуцулів чекатиме повстання, яке очолить сам Олекса. Звісно, що шляхта робитиме усе можливе, аби придушити його та знищити очільника. Але він їх перехитрить. І розростеться легенда про карпатського лицаря, який бореться за свободу рідної землі.
"Довбуш" 2022: дивіться трейлер фільму
Продюсерами виступили Максим Асадчий та Олесь Санін, а співпродюсером – Данило Білак. Сценарій до фільму адаптували Пол Волянський, Олесь Санін, Василь Портяк, Максим Черниш. Композитором музичного супроводу фільму стала Алла Загайкевич.
Кадр з фільму "Довбуш" / Фото пресслужби фільму "Довбуш"
Актори, які взяли участь у фільмі:
- Олекса Довбуш – Сергій Стрельников,
- Іван Довбуш – Олексій Гнатковський,
- Марічка – Дар’я Плахтій,
- Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч,
- Княгиня Яблуновська – Агата Бузек,
- Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський,
- Дзвінчук – Олександр Мавріц.