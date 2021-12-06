Як повідомила пресслужба фільму, історію про славнозвісного Олексу Довбуша від режисера Олеся Саніна можна буде подивитися в кінотеатрах вже наступної весни з 12 травня 2022 року. Виробником фільму виступила компанія Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Цікаво також Непопсові фільми про азартні ігри, які триматимуть в напрузі до кінця

За словами авторів стрічки, Довбуш – це саме той легендарний український герой, який віддав життя за свободу свого народу понад три століття тому, а його історія стала безсмертною.

Сюжет фільму "Довбуш"

Історія про свободу розгортається на тлі неповторних гірських пейзажів Карпат у ХVIII столітті. На нас чекає розповідь про всеосяжну любов: до свого народу, до рідної землі та жорстоке правління польської шляхти, яке змушує гуцулів тікати в гори. Творці стрічки обіцяли багато екшну, що у поєднанні зі справжніми емоціями допоможе оживить легенду про славетного Довбуша та його брата – Івана Довбуша. Вони опиняться поза законом і стануть опришками. Але у пошуках помсти панам за вбивство батьків брати волею-неволею стають ворогами один одному. Один буде прагнути грошей, другий – справедливості. Тож на гуцулів чекатиме повстання, яке очолить сам Олекса. Звісно, що шляхта робитиме усе можливе, аби придушити його та знищити очільника. Але він їх перехитрить. І розростеться легенда про карпатського лицаря, який бореться за свободу рідної землі.

"Довбуш" 2022: дивіться трейлер фільму



Зимові вечори особливо довгі, якщо проводити їх без SlotoKing. Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення.

Продюсерами виступили Максим Асадчий та Олесь Санін, а співпродюсером – Данило Білак. Сценарій до фільму адаптували Пол Волянський, Олесь Санін, Василь Портяк, Максим Черниш. Композитором музичного супроводу фільму стала Алла Загайкевич.



Кадр з фільму "Довбуш" / Фото пресслужби фільму "Довбуш"

Актори, які взяли участь у фільмі:

Олекса Довбуш – Сергій Стрельников,

Іван Довбуш – Олексій Гнатковський,

Марічка – Дар’я Плахтій,

Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч,

Княгиня Яблуновська – Агата Бузек,

Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський,

Дзвінчук – Олександр Мавріц.

Цікаво, що національний спонсор фільму торгова марка "Львівське", яка здійснюватиме широкомасштабну підтримку промокампанії та релізу історичного екшну про Олексу Довбуша. Кінотеатральною дистрибуцією фільму на території України займаються компанії Кіноманія і FILM.UA Distribution.