Исторический экшн "Довбуш": создатели презентовали увлекательный трейлер и назвали дату премьеры
Источник:24 канал
Создатели самого ожидаемого исторического экшена "Довбуш" объявили дату выхода ленты на большие экраны в Украине. Редакция Кино 24 спешит поделиться новыми кадрами и полным трейлером фильма о легендарном Олексе Довбуше.
Как сообщила пресс-служба фильма, историю о знаменитом Олексе Довбуше от режиссера Олеся Санина можно будет посмотреть в кинотеатрах уже следующей весной с 12 мая 2022 года. Производителем фильма выступила компания Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.
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По словам авторов ленты, Довбуш – это именно тот легендарный украинский герой, который отдал жизнь за свободу своего народа более трех столетий назад, а его история стала бессмертной.
Сюжет фильма "Довбуш"
История о свободе разворачивается на фоне неповторимых горных пейзажей Карпат в ХVIII веке. Нас ждет рассказ о всеобъемлющей любви к своему народу, к родной земле и жестокое правление польской шляхты, которое заставляет гуцулов бежать в горы. Создатели ленты обещали много экшна, что в сочетании с настоящими эмоциями поможет оживить легенду о славном Довбуше и его брате – Иване Довбуше. Они окажутся вне закона и станут опришками Но в поисках мести панам за убийство родителей братья волей-неволей становятся врагами друг другу. Один будет стремиться к деньгам, второй – справедливости. Поэтому гуцулов ждет восстание, которое возглавит сам Олекса. Конечно, шляхта будет делать все возможное, чтобы подавить его и уничтожить главу. Но он их перехитрит. И разрастется легенда о карпатском рыцаре, который борется за свободу родной земли.
"Довбуш" 2022: смотрите трейлер фильма
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Продюсерами выступили Максим Асадчий и Олесь Санин, а сопродюсером – Даниил Билак. Сценарий к фильму адаптировали Пол Волянский, Олесь Санин, Василий Портяк, Максим Черныш. Композитором музыкального сопровождения фильма стала Алла Загайкевич.
Кадр из фильма "Довбуш" / Фото пресс-службы фильма "Довбуш"
Актеры, принявшие участие в фильме:
- Олекса Довбуш – Сергей Стрельников,
- Иван Довбуш – Алексей Гнатковский,
- Маричка – Дарья Плахтий,
- Пшелуский – Матеуш Косьцюкевич,
- Княгиня Яблуновская – Агата Бузек,
- Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипильский,
- Дзвинчук – Александр Мавриц.