Зрители впечатлены не только образом Буллок в фильме, но и интересным актерским составом, в частности ролью Виолы Дэвис. Поклонники считают, что фильм может заслуживать Оскара.

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Чем поразил трейлер драмы "Непрощенная"

В ролике нам показали, как главная героиня Руф Слейтер (Сандра Буллок) освободилась из тюрьмы, отсидев 20 лет за убийство полисмена. О причинах такого поступка судить по трейлеру мы не можем, но по официальному синопсису это как-то связано с тем, что женщина пыталась защитить свою младшую сестру. Сейчас она уже взрослая и встречу с бывшей осужденной организовать крайне сложно. Этому препятствуют приемные родители и чиновники. Кроме того, Руф переживает не лучшее время: сложно найти работу, жилье, а еще жизнь осложняет постоянные угрозы через телефон. Чем закончатся эти все испытания для героини – ужасно интересно. Ждем премьеру.

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Актерский состав

Кроме Сандры Буллок и Виолы Дэвис в фильме сыграют:

Джон Бернтал,

Винсент Д'Онофрио.

Еще интересно, что актриса Буллок участвует в проекте не только как актриса, но и выступает продюсером ленты. На роль Руф Слейтер также претендовала и голливудская актриса Анджелина Джоли.

Реакция зрителей