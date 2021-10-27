Зрители впечатлены не только образом Буллок в фильме, но и интересным актерским составом, в частности ролью Виолы Дэвис. Поклонники считают, что фильм может заслуживать Оскара.
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Чем поразил трейлер драмы "Непрощенная"
В ролике нам показали, как главная героиня Руф Слейтер (Сандра Буллок) освободилась из тюрьмы, отсидев 20 лет за убийство полисмена. О причинах такого поступка судить по трейлеру мы не можем, но по официальному синопсису это как-то связано с тем, что женщина пыталась защитить свою младшую сестру. Сейчас она уже взрослая и встречу с бывшей осужденной организовать крайне сложно. Этому препятствуют приемные родители и чиновники. Кроме того, Руф переживает не лучшее время: сложно найти работу, жилье, а еще жизнь осложняет постоянные угрозы через телефон. Чем закончатся эти все испытания для героини – ужасно интересно. Ждем премьеру.
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Актерский состав
Кроме Сандры Буллок и Виолы Дэвис в фильме сыграют:
- Джон Бернтал,
- Винсент Д'Онофрио.
Еще интересно, что актриса Буллок участвует в проекте не только как актриса, но и выступает продюсером ленты. На роль Руф Слейтер также претендовала и голливудская актриса Анджелина Джоли.
Реакция зрителей
- О, это будет мощно! Готовится еще один Оскар;
- Только что увидел трейлер, и я знаю, что Сандра и Виола заслуживают еще одного Оскара;
- Еще один фильм поднял настроение перед праздниками;
- Надо глянуть... вроде бы многообещающий фильм. Сандру обожаю еще со времен показов "Мисс Конгениальность", "Гравитация". Она – моя любимая актриса. Жду с ней что-то еще класснее, уже довольно долго. Надеюсь, не обманусь в ожидании и не разочаруюсь, как бывает в последнее время все чаще.