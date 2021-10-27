Глядачі враженні не тільки образом Буллок у фільмі, а й цікавим акторським складом, зокрема роллю Віоли Девіс. Шанувальники вважають, що фільм може заслуговувати Оскара.
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Чим вразив трейлер драми "Непрощена"
У ролику нам показали, як головна героїня Руф Слейтер (Сандра Буллок) звільнилася із в’язниці, відсидівши 20 років за вбивство полісмена. Про причини такого вчинку судити з трейлеру ми не можемо, але за офіційним синопсисом це ніби-то пов’язано з тим, що жінка намагалася захистити свою молодшу сестру. Зараз вона уже доросла і зустріч із колишньою засудженою організувати вкрай складно. Цьому перешкоджають прийомні батьки та чиновники. Крім того, Руф переживає не найкращий час: складно знайти роботу, житло, а ще життя ускладнює постійні погрози через телефон. Чим закінчаться ці всі випробування для героїні – страшенно цікаво. Чекаємо на прем’єру.
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Акторський склад
Окрім Сандри Буллок та Віоли Девіс у фільму зіграють:
- Джон Бернтал,
- Вінсент Д'Онофріо.
Ще цікаво, що актриса Буллок бере участь у проєкті не лише як акторка, а й виступає продюсером стрічки. На роль Руф Слейтер також претендувала й голлівудська актриса Анджеліна Джолі.
Реакція глядачів
- О, чоловіче, це буде потужно! Готується ще один Оскар;
- Щойно побачив трейлер, і я знаю, що Сандра і Віола заслуговують ще одного Оскара;
- Ще один фільм підняв настрій перед святами;
- Треба глянути... начебто багатонадійний фільм. Сандру обожнюю ще з часів показів "Міс Конгеніальність", "Гравітація". Вона – моя улюблена актриса. Чекаю з нею щось ще класніше, вже досить довго. Сподіваюся, не обдурюся в очікуванні та не розчаруюся, як буває останнім часом все частіше.