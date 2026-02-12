Иван поделился, как воплотил свою роль в "Тихой Наве" и как история его персонажа переплетается с его реальной жизнью. Этим актер поделился в интервью с Алиной Доротюк.

Как роль Ивана Билаша в "Тихой Наве" перекликается с его реальной жизнью?

По словам актера, несмотря на то, что это одна из его первых серьезных ролей в 26 лет, для него главным в каждом герое является любовь.

Любовь. Я вообще всегда ищу любовь,

– говорит Билаш.

Раньше он больше обращал внимание на масштаб роли – или это главный персонаж, или возможность раскрыться. Однако впоследствии признался, что особенно полюбил антагонистов и даже обожает их. После "Тихой Навы" он сыграл сложного и отрицательного героя в спектакле "Наш класс", которого сам называет еще жестче Максима.

Актер объяснил, что его герой в "Тихой Наве" – глубоко недолюбленный ребенок, который постоянно ищет признания и любви отца. Работая над ролью, он в каждой сцене пытался найти именно этот внутренний запрос – желание быть увиденным, услышанным и принятым. Особенно важным для него стал финал истории, когда персонаж теряет свой главный ориентир – отца, и остается сам с внутренней пустотой.

Билаш признался, что эта тема частично перекликается с его личным опытом. Когда-то у него были сложные отношения с отцом, и только после работы с психологом он осознал важность этой связи. Впоследствии им удалось наладить общение, стать ближе, и сейчас актер чувствует поддержку и признание со стороны отца. Именно поэтому он хорошо понимает, что может переживать человек, который лишен этого ощущения любви и принятия.

Кто еще сыграл в сериале "Тихая Нава"?

