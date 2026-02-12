Іван поділився, як втілив свою роль у "Тихій Наві" та як історія його персонажа переплітається із його реальним життям. Цим актор поділився в інтерв'ю з Аліною Доротюк.

Як роль Івана Білаша у "Тихій Наві" перегукується із його реальним життям?

За словами актора, попри те, що це одна з його перших серйозних ролей у 26 років, для нього головним у кожному герої є любов.

Любов. Я взагалі завжди шукаю любов,

– каже Білаш.

Раніше він більше зважав на масштаб ролі – чи це головний персонаж, чи можливість розкритися. Однак згодом зізнався, що особливо полюбив антагоністів і навіть обожнює їх. Після "Тихої Нави" він зіграв складного й негативного героя у виставі "Наш клас", якого сам називає ще жорсткішим за Максима.

Актор пояснив, що його герой у "Тихій Наві" – глибоко недолюблена дитина, яка постійно шукає визнання й любові батька. Працюючи над роллю, він у кожній сцені намагався знайти саме цей внутрішній запит – бажання бути побаченим, почутим і прийнятим. Особливо важливим для нього став фінал історії, коли персонаж втрачає свій головний орієнтир – батька, і залишається сам із внутрішньою порожнечею.

Інтерв'ю Івана Білаша: дивіться відео онлайн

Білаш зізнався, що ця тема частково перегукується з його особистим досвідом. Колись у нього були складні стосунки з батьком, і лише після роботи з психологом він усвідомив важливість цього зв'язку. Згодом їм вдалося налагодити спілкування, стати ближчими, і зараз актор відчуває підтримку та визнання з боку батька. Саме тому він добре розуміє, що може переживати людина, яка позбавлена цього відчуття любові й прийняття.

Хто ще зіграв у серіалі "Тиха Нава"?

Окрім Івана Білаша у "Тихій Наві" зіграло чимало інших талановитих українських акторів. А саме: