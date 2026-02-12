Иван Билаш рассказал, как его роль в "Тихой Наве" перекликается с реальной жизнью
- Иван Билаш рассказал, как его роль в "Тихой Наве" перекликается с реальной жизнью, особенно из-за недолюбленности персонажа и собственных сложных отношений с отцом.
- В "Тихой Наве" снялись и другие украинские актеры, такие как Александр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Лариса Руснак и другие.
Молодой украинский актер Иван Билаш получил известность недавно. Он воплотил совершенно разные роли в украинских сериалах "Кофе с кардамоном" и "Тихая Нава". Однако обе получили настоящую привязанность среди украинских зрителей.
Иван поделился, как воплотил свою роль в "Тихой Наве" и как история его персонажа переплетается с его реальной жизнью. Этим актер поделился в интервью с Алиной Доротюк.
Как роль Ивана Билаша в "Тихой Наве" перекликается с его реальной жизнью?
По словам актера, несмотря на то, что это одна из его первых серьезных ролей в 26 лет, для него главным в каждом герое является любовь.
Любовь. Я вообще всегда ищу любовь,
– говорит Билаш.
Раньше он больше обращал внимание на масштаб роли – или это главный персонаж, или возможность раскрыться. Однако впоследствии признался, что особенно полюбил антагонистов и даже обожает их. После "Тихой Навы" он сыграл сложного и отрицательного героя в спектакле "Наш класс", которого сам называет еще жестче Максима.
Актер объяснил, что его герой в "Тихой Наве" – глубоко недолюбленный ребенок, который постоянно ищет признания и любви отца. Работая над ролью, он в каждой сцене пытался найти именно этот внутренний запрос – желание быть увиденным, услышанным и принятым. Особенно важным для него стал финал истории, когда персонаж теряет свой главный ориентир – отца, и остается сам с внутренней пустотой.
Билаш признался, что эта тема частично перекликается с его личным опытом. Когда-то у него были сложные отношения с отцом, и только после работы с психологом он осознал важность этой связи. Впоследствии им удалось наладить общение, стать ближе, и сейчас актер чувствует поддержку и признание со стороны отца. Именно поэтому он хорошо понимает, что может переживать человек, который лишен этого ощущения любви и принятия.
Кто еще сыграл в сериале "Тихая Нава"?
Кроме Ивана Билаша в "Тихой Наве" сыграло немало других талантливых украинских актеров. А именно:
- Александр Рудинский – Адам
- Анастасия Пустовит – Кира
- Михаил Жонин – Капинус
- Сергей Кисель – Фоменко
- Лариса Руснак – Ведьма
- Андрей Саминин – Отец Адама (Станислав)
- Ирина Островская – Мать Адама (Зоряна)
- Александра Сорока – Инна
- Вероника Мишаева-Яковлева – Лиза
- Андрей Мостренко – Гордиенко
- Константин Корецкий – Глазов
- Павел Шпегун – Павленко
- Александр Яцентюк – Охотник
- Роман Ясиновский – Илья