Звезда фильма "Я, "Победа" и Берлин" Иван Блиндарь признался, готов ли воевать

Украинский актер, сыгравший роль Кузьмы в фильме "Я, "Победа" и Берлин", Иван Блиндарь поделился своими мыслями о готовности пойти защищать Украину на фронте. Он отметил, что все должны быть готовы к этому сейчас.

Блиндарь признался, что намерен показать военным фильм "Я, "Победа" и Берлин", который снят по мотивам книги Скрябина. А также актер поделился, как именно сейчас помогает нашим защитникам.

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Иван Блиндар признался, готов ли идти на фронт

Актер отметил, что у него есть большое желание научиться управлять дронами. Кроме того, Иван успешно прошел курс по тактической медицине и уже имеет навыки наложения турникета.

Ребята (военные – Кино 24) сбросили мне учебный курс с дронов, одноклассник передал пульт, я уже буду себе учиться понемногу. Лучше знать и не использовать, чем не знать и обоср*ться. Еще FPV хочу овладеть,

– рассказал Блиндарь.

Интервью Ивана Блиндаря: смотрите видео

По словам актера, который воплотил роль Скрябина в фильме "Я, "Победа" и Берлин", все сейчас должны быть готовы к войне. Поэтому, он не планирует уклоняться от ответственности и готовится к этому.

Сейчас такие времена, что надо или ты в ВСУ, или для ВСУ. И третьего сейчас не дано. Ну и надо жить максимально в этих паузах, пока ты донатишь, работаешь, учишься воевать, или воюешь. Важно не забывать о жизни,

– отметил Блиндарь.

Актер рассказал, что сейчас активно поддерживает наших защитников и занимается конкретными запросами от них.

Иван Блиндарь в фильме "Я, "Победа" и Берлин"

Главную роль в фильме исполнил актер из Ивано-Франковска, Иван Блиндарь, который и представил ленту в своем родном городе. На пресс-конференции он поделился своими эмоциями от работы над лентой.

Это был мой кумир. Лично Кузьму не знал. Но я читал, слушал, смотрел о нем. До съемок у меня было более месяца времени. Перелопатил всю музыку, которой он вдохновлялся. Съездил в Новояворовск. Жена Андрея, Светлана дала мне благословение, доверяла мне. Мы с ней долго говорили, она меня "сканировала", очень много чего рассказывала о Кузьме,

– поделился Иван.

Премьера комедии "Я, "Победа" и Берлин", основанной на одноименной повести Скрябина, была изначально запланирована на весну 2022 года. Однако из-за начала российского вторжения ее пришлось перенести.

Сюжет фильма разворачивается в лихие 1990-е годы и касается молодого музыканта Кузьмы, который за три дня до выступления отправляется вместе со своим другом Бардом в Берлин на старой Победе.

Ему надо найти коллекционера, готового обменять автомобиль на шестисотый Мерседес. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой машине, а ребятам из группы – успеть на выступление.

Несмотря на то, что с первых минут поездки все шло не по плану, приключение помогает героям найти истинное предназначение.

"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм пронизан фирменным юмором и включает много кавер-версий известных песен Кузьмы Скрябина в исполнении украинских звезд. Поэтому не медлите, а скорее отправляйтесь в кинотеатр с друзьями.