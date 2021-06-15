Иван Миколайчук – душа украинского кино: подборка лучших фильмов

В честь Дня рождения и юбилея гения современного кино – Ивана Миколайчука – мы выбрали 5 самых ярких кинокартин актера. Стоит добавить, что 15 июня 2021 года, легенде украинского кино исполнилось бы 80 лет.

Ивана Миколайчука еще при жизни называли "душой украинского кино", гением современности, а его фильмы знали и любили миллионы. Актерскую славу получил после картин "Сон" и "Тени забытых предков", в которых сыграл еще в свои студенческие годы.

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Всего к фильмографии Ивана Миколайчука можно добавить 34 роли в кино. Он также стал автором 9 сценариев и двух режиссерских работ. Актер ушел из жизни, оставив последнюю, незаконченную работу – сценарий к фильму "Небылицы про Ивана". Но Борис Ивченко в 1990 году все же снял по этому сценарию фильм.

5 самых ярких актерских работ Ивана Миколайчука

1. Пропала грамота

Год: 1972

Режиссер: Борис Ивченко

Иван Миколайчук сыграл колоритную роль казака Василия, а также попробовал себя в роли сорежиссера. Актер работал и над музыкальным оформлением фильма – поэтому в картине слышим песни в исполнении трио "Золотые ключи" (Нина Матвиенко, жена Ивана – Маричка Миколайчук, Валентина Ковальская). "Пропала грамота" – фильм, который стал легендой украинского кино, ведь история о казаках была разобрана поклонниками творчества актера на цитаты.

Кадр из фильма "Пропала грамота" / Скриншот из фильма

2. Белая птица с черной отметиной

Год: 1971

Режиссер: Юрий Ильенко

В фильме о трагической истории семьи звонарей в 1937-1947 годах Миколайчук выступил еще и сценаристом. В фильме зрителям рассказывают историю трагической любви на фоне Второй мировой войны, которая разделила братьев по разные стороны баррикад. Иван Миколайчук исполнил роль Петра звонаря, а Богдан Ступка – его брата Ореста.

3. Тени забытых предков

Год: 1965

Режиссер: Сергей Параджанов

Легенда украинского кинематографа – фильм, который получил 39 международных наград и 28 призов на международных кинофестивалях (из них – 24 Гран-при). Экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского, вошедшего в Книгу рекордов Гиннеса. Съемки проходили в настоящих гуцульских хатах на окраинах села Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области. Поговаривают, что именно здесь Коцюбинский написал свою повесть.

4. Вавилон ХХ

. На сайте Национального союза кинематографистов Украины указано, что в 1970-х годах начались гонения на деятелей украинской культуры, в результате чего был арестован и Сергей Параджанов, "Тени забытых предков" на долгое время запретили к показам в кинотеатрах Союза. С обвинением в национализме столкнулся и Миколайчук. Это усложнило работу над кинокартинами, которые уже были в работе, или в планах.

Год: 1979

Режиссер: Иван Миколайчук

Благодаря покровительству некоторых знакомых Миколайчука, ему все же удалось получить разрешение на съемки легендарного "Вавилон ХХ". Сюжет фильма отснят по мотивам романа Василия Земляка "Лебединая стая". В фильме Иван Миколайчук выступил сценаристом и режиссером, актером и даже композитором.

5. Сон

Год: 1964

Режиссер: Владимир Денисенко

В киноленте режиссеры воссоздали одни из важных периодов жизни Тараса Шевченко – от детских лет до ссылки. Иван Миколайчук исполнил роль молодого Шевченко, которого по известной истории вызывают на допрос – непокорный автор пишет известные стихи и посвящает их безрадостной судьбе Украины. За революционные мысли Шевченко отдают в солдаты с запретом творить словом и кистью.



Кадр из фильма "Сон" / Скриншот из фильма