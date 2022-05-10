Что стоит знать о гениальном фильме "Тени забытых предков"

Как сообщает 24 канал, при жизни украинский и армянский режиссер Сергей Параджанов снискал славу. Его искусством восхищались все. Но самый большой успех ему принес проект "Тени забытых предков" – фильм, вошедший в двадцатку лучших картин мира всех стран и народов. Этой лентой восхищались Мартин Скорсезе и Федерико Феллини.

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В июне Довженко-Центр обнародовал рейтинг украинских кинофильмов по версии критиков. "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, снятые по одноименной повести Михаила Коцюбинского, заняли однозначное и безоговорочное первое место в рейтинге.

Над фильмом работали три художника украинской культуры: режиссер Параджанов, актер и в будущем режиссер Иван Миколайчук. Третьим стал Мирослав Скорик, написавший уникальную музыку к киноленте.

О том, как снимали легендарный фильм, почему его не дублировали по-русски и как презентация фильма переросла в политическую манифестацию – смотрите в программе 24 канала "Вспомнить все".

"Тени забытых предков": что известно о фильме

Обратите внимание. Первыми смонтированный фильм увидели гуцулы 24 августа 1965 года. Сегодня ленту отреставрировали и оцифровали. Это произошло в Национальном центре Александра Довженко. Список кинотеатров, где покажут "Тени забытых предков" с 19 мая, смотрите по ссылке.